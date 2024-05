Cesena, Rocca Malatestiana: pubblicato il bando per la gestione

È stato pubblicato nella mattina di oggi il Bando di Gara con cui si avvia la procedura di affidamento in gestione per i prossimi cinque anni della Rocca Malatestiana di Cesena.

Tutti i soggetti interessati possono rispondere al bando pubblicato sul sito dell’Unione dei Comuni Valle del Savio (https://www.unionevallesavio.it/bandi-servizi-in-pubblicazione) allegando proposte culturali, organizzative e gestionali volte a promuovere e a valorizzare turisticamente e culturalmente il grande monumento malatestiano che svetta sulla città. La procedura aperta di affidamento della concessione del servizio di gestione della Rocca Malatestiana, che riguarda il periodo che va dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2029, prevede la valutazione dei progetti gestionali.

In particolare, l’obiettivo è la valorizzazione di tale complesso tramite una programmazione culturale diversificata destinata alle diverse fasce di pubblico, al fine di incrementare la frequentazione da parte dei cesenati e dei visitatori. L’affidamento in concessione del servizio in oggetto è finalizzato a garantire la qualità dell’accoglienza, rivolta anche alle persone con disabilità nell’ottica dell’accessibilità e dell’inclusione, dell’assistenza al pubblico, della mediazione museale e dell’attività didattica e divulgativa all’interno delle sedi museali. La scadenza delle offerte è prevista per martedì 25 giugno 2024 alle ore 13:00.