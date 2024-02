Cesena, robot killer e apprendimento automatico con reti neurali: lo scienziato Siroli mette tutti in guardia

L’intelligenza artificiale applicata alla guerra si sta concretizzando nello sviluppo di sistemi d’arma micidiali, che sollevano inquietanti interrogativi, anche etici. Sono quelli che nel linguaggio comune vengono definiti “robot killer” ma tecnicamente si chiamano “Laws”, acronimo traducibile in italiano come “armi letali autonome”.

Lo scienziato cesenate

Un gruppo di studiosi ha pubblicato di recente un libro intitolato “Dai droni alle armi autonome: lasciare l’Apocalisse alle macchine?”, a cura di Francesca Farruggia. Edito da Franco Angeli, contiene vari saggi e uno di questi, dedicato a “Vulnerabilità delle tecnologie informatiche, intelligenza Artificiale e Laws”, è stato scritto dal cesenate Gian Piero Siroli. Fisico subnucleare, si occupa di calcolo e sicurezza informatica in infrastrutture ed apparati di Fisica delle alte energie presso il Cern di Ginevra e altri centri di ricerca ed è attivo in ambito accademico e Onu nel dominio della cyber-security e cyber-war, su questioni relative ad Ict nella sicurezza internazionale.

Sos col Nobel Parisi

Il 6 dicembre scorso è stata organizzata una tavola rotonda sul tema “Intelligenza artificiale: pace o guerra?”, organizzata dall’Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. Protagonisti del dibattito sono stati il Premio Nobel Giorgio Parisi, che ha scritto la prefazione del libro a cui ha contribuito Siroli, Guglielmo Tamburrini e Francesco Vignarca. I contenuti del volume sono stati i punti di partenza di una stimolante riflessione, riassumibile in questi termini: «All’incombente proliferazione di macchine di distruzione che sfuggono al controllo umano, ci sono due alternative. La prima è l’impegno della società civile, innanzitutto delle università e della comunità scientifica, unici attori in grado di parlare a tutta l’opinione pubblica. La seconda sono gli accordi internazionali per il controllo dell’intelligenza artificiale e per la proibizione della ricerca e sviluppo delle armi letali autonome».

Sempre meno controllo umano

Siroli sta segnalando da tempo l’enorme pericolo che incombe sull’intera umanità se non si troverà il modo di governare su scala internazionale tecnologie avveniristiche applicate al sistema bellico. Nel capitolo di “Dai droni alle armi autonome: lasciare l’Apocalisse alle macchine?”, che in origine era una ricerca che aveva fatto per il Ministero degli Affari Esteri, poi integrata e aggiornata, mette in guardia dalla combinazione tra lo sviluppo dei sistemi di arma autonomi e la quasi contemporanea esplosione delle tecniche di intelligenza artificiale. Fa infatti notare che queste due tecnologie portano a «dispositivi capaci di operare con sempre maggiore indipendenza dal controllo umano, passando dal cosiddetto man-in-the-loop, cioè controllo umano diretto, al man-on-the-loop, ossia controllo umano indiretto, fino eventualmente a cercare di raggiungere lo stato di man-off-the-loop, ovvero una completa autonomia del sistema dal controllo umano». Ora «alcuni algoritmi sono stati in grado di apprendere autonomamente e senza addestramento umano giochi di strategia molto complessi, con tecniche di auto-apprendimento». Ciò crea una lunga serie di problemi e di rischi. A partire dal fatto che i sistemi d’arma di questo tipo che si stanno sviluppando «sono suscettibili di tutte le principali vulnerabilità associate alle tecnologie informatiche e di comunicazione». Questo fa sì che «apparati contenenti particolari sottosistemi elettronici vulnerabili o manipolabili potrebbero essere prodotti o modificati con scopi ostili in Paesi antagonisti, con conseguenze molto gravi a vari livelli».

Il pericolo delle reti neurali

Ma è nell’apprendimento automatico con uso di reti neurali che Siroli intravede la minaccia più grave, sia perché sono possibili sia attacchi volontari sia perché non possono mai essere esclusi errori non intenzionali. E allora - osserva lo studioso cesenate - «affidare decisioni che possono avere conseguenze dirette sulla vita umana, quali l’impiego di sistemi d’arma letali di ultima generazione, ma in campo extramilitare anche diagnosi mediche, a un sistema che tra l’altro non ha saputo fornire agli stessi progettisti una spiegazione su come sia giunto a una specifica scelta, presenta evidenti pericoli difficilmente accettabili». A complicare il tutto c’è l’uso sempre più diffuso di «sciami di sistemi autonomi individuali che interagiscono tra loro e in grado di operare in modo collettivo verso un obiettivo comune. Si tratta dei cosiddetti swarms, cioè sciami, ad esempio di droni aerei, attualmente di grande interesse militare, che possono porre un serio rischio di violazione del diritto umanitario».

Regole allo studio con l’Onu

Da qualche anno, per ragionare e discutere di tutte queste criticità, sono stati creati in seno all’Onu gruppi di lavoro a cui anche Siroli ha preso parte, nel tentativo di mettere a punto regole internazionali per governare qualcosa che rischia seriamente di andare fuori controllo. Questa è la grande sfida, secondo lo scienziato cesenate: «Appare indispensabile un ampio confronto sul tema delle tecnologie autonome in campo militare da svolgersi a livello interdisciplinare, che includa aspetti etici e legali, coinvolgendo la partecipazione di accademici, militari, diplomatici, esperti legali e membri della società civile. Giungere a una visione globale, che includa diverse prospettive, sarà fondamentale per lo sviluppo e un uso corretto e responsabile delle tecnologie emergenti».