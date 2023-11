Cesena, rivoluzione dell’Unione Europea: primo storico passo e spinta da Cesena

Non è ancora la nascita della Federazione degli Stati Uniti d’Europa, auspicata dal Mfe e da chi sostiene l’esigenza di una più piena integrazione tra i Paesi della Ue. Ma alcuni giorni fa, con 291 voti a favore, 274 contrari e 44 astenuti, l’Europarlamento ha approvato una risoluzione che avvia un percorso che, se andasse in porto, rappresenterebbe una svolta storica per l’Unione Europea. È difficile che possa concludersi entro la fine di questa legislatura, visto che nel prossimo mese di giugno ci saranno le elezioni europee. Però, se le principali forze politiche che attualmente hanno la maggioranza la mantenessero, respingendo l’assalto delle destre sovraniste, ci sarebbe una base solida su cui costruire nei prossimi anni un’Unione Europea nuova, più coesa e capace di avere un peso maggiore sullo scacchiere mondiale.

Il passo più importante che è stato abbozzato è il superamento dello scoglio dell’unanimità: in pratica, aumenterebbe notevolmente il numero di decisioni prese in seno al Consiglio a maggioranza qualificata, mentre oggi è quasi sempre necessario ottenere il consenso di tutti gli Stati. Per esempio, sarebbe sufficiente questa nuova maggioranza, meno stringente, per deliberare sanzioni, come quelle adottate contro la Russia di Putin a seguito dell’attacco all’Ucraina, o per avviare procedure destinate per proteggere lo Stato di diritto nella Ue.

In materia fiscale sarebbe richiesta una maggioranza qualificata rafforzata: almeno quattro quinti dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri che riuniscono almeno il 50% della popolazione europea.

Ci sarebbe poi un cambiamento profondo dell’assetto istituzionale, con due Camere che avrebbero il potere di nominare il presidente della Commissione Ue e di validare la scelta del presidente del Consiglio Europeo.

Al Parlamento europeo sarebbe riconosciuto un pieno diritto di iniziativa legislativa e diventerebbe co-legislatore per il bilancio a lungo termine. Avrebbe inoltre il potere di scegliere i commissari Ue e di presentare mozione di censura sui singoli commissari.

Ci sarebbe anche un allargamento delle materie di competenza europea, a partire da ambiente e biodiversità. E in altri settori, come salute pubblica, protezione civile, industria e istruzione, ci sarebbe un meccanismo di condivisione delle decisioni tra Stati e Ue.

Interessante anche l’introduzione di strumenti di democrazia diretta, inclusa la possibilità di avere dei referendum europei.

È stata infine recepita una delle novità di cui si sta parlando da anni: la creazione di un’unione di difesa comprendente unità militari e una capacità permanente di dispiegamento rapido, sotto il comando operativo dell’Unione.

A questo punto, la palla passa in mano al vertice dei capi di Stato e di governo, chiamati a decidere se convocare una convenzione per la modifica dei trattati, con voto a maggioranza semplice.