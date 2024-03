Cesena: ritrovata una pistola abbandonata in un parco

Una pistola abbandonata, e semi nascosta nell’area verde tra l’ex Saub (il presidio Ausl di corso Cavour) ed i passaggi pedonali per gli studenti a ridosso del viadotto Kennedy.

La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi da un dipendente della struttura sanitaria. Che ha chiamato le forze dell’ordine innescando anche successivi controlli.

La palazzina che ospita la struttura sanitaria ha alle sue spalle una consistente porzione di verde ed un ampio parcheggio che viene utilizzato dai dipendenti. In questi giorni sono iniziati lavori di sistemazione al tetto della parte più datata della palazzina, così una porzione di edificio è stata circondata da fettucce che impediscono l’accesso anche a parte del parcheggio. I dipendenti dell’Ausl sono stati dunque costretti ad utilizzare parte dell’area verde per lasciare le auto in sosta durante la giornata di lavoro; ed è in questo contesto che uno di loro, scendendo dalla macchina, ha notato qualcosa di strano a terra.

Una pistola, emerso poi essere una “scacciacani” privata di tappo rosso di sicurezza. Un’arma che può essere facilmente scambiata per vera e che spesso viene usata dai malintenzionati per intimidazioni e rapine. La pistola è stata segnalata e sequestrata. E sono scattati controlli di polizia per capire chi l’avesse lasciata a terra. Le telecamere di sicurezza della zona chiariranno i movimenti di persone da e per il parco negli ultimi giorni. Intanto però (senza trovare posizioni irregolari sul territorio nazionale) gli agenti del Commissariato hanno anche sottoposto a verifica i cinque occupanti ormai “stabili” del sotto ponte. Che hanno usato per tutto l’inverno un’arcata del viadotto come rifugio per dormire.