Cesena: ritorna a Pasquetta la corsa nella natura per valorizzare Formignano

Il traguardo? La condivisione. L’ossigeno per lo sforzo? La bellezza dei luoghi. Sono questi i pilastri del progetto pensato e realizzato dal podista cesenate Antonino Guadagnino per una ‘Camminata di Pasquetta’, giunta alla sua 2a edizione. Nel lunedì di Pasquetta, il 1° aprile, l’atleta romagnolo condurrà chiunque voglia partecipare in un ‘trail’ fra boschi della Valle del Savio. Partenza dal Circolo delle Miniere di Formignano per un anello di 14Km da affrontare nella massima semplicità. «La corsa è aperta a tutti. Il percorso è strutturato affinché chiunque possa affrontarlo e viverlo con serenità e divertimento» afferma Guadagnino. Iscrizioni dalle ore 7:30 e ‘start’ fissato per le 8:30.

L’idea

Una passione a disposizione della comunità. Così Antonino Guadagnino decide di regalare alla cittadinanza la ‘gita fuoriporta’ di Pasquetta. Per il secondo anno consecutivo, lunedì 1° aprile si svolgerà la ‘Camminata di Pasquetta’. «L’edizione dell’anno scorso - racconta Guadagnino - è stata la prima in assoluto e ha avuto grande successo. È un po’ camminata, un po’ corsa, un po’ nordic walking perché si svolge nei boschi. Di certo non è una gara competitiva». Nessun vincitore dunque: «Verranno distribuiti dei premi all’arrivo, ma non ci sarà un vincitore vero e proprio. Tutti devono sentirsi liberi di affrontare il percorso come credono, con il proprio stato d’animo e le loro capacità». Un’idea nata dalla sua attività e dal contesto. «Mi sono ritrovato a Formignano - racconta - durante una sessione dei miei allenamenti e ho scoperto un territorio che mi ha lasciato sbalordito. Ho pensato subito che meritasse di essere valorizzato». Da qui lo scopo finale dell’iniziativa: «Ho avvertito un senso di benessere nel contatto con la natura. Ho ritenuto essenziale trasmetterlo anche agli altri. ‘Camminata di Pasquetta’ ha questo scopo: far star bene le persone facendo sport riscoprendo il proprio territorio».

Gli obiettivi

Divertimento, condivisione e curiosità. «Camminata di Pasquetta - spiega Guadagnino - permette di passare una giornata nel pieno della convivialità. Il volano è dare importanza al territorio e valorizzarlo, ma divertendosi stando assieme». Nel rispetto degli spazi che li ospitano: «Insieme ai ragazzi del posto abbiamo anche iniziato un’opera di pulizia dei sentieri». Con Guadagnino collabora all’organizzazione dell’evento Gianluca Gallinucci del Circolo delle Miniere. «Gianluca - afferma Guadagnino - è un ragazzo giovane, pieno di energie e mi sta dando una grossa mano. L’idea è partita da me perché conosco il mondo del trail poi la mia energia l’ho passata a lui ed è nata subito sintonia. Possiamo, senza dubbio, affermare che io e lui siamo gli artefici di tutto questo». Impegno e dedizione: «I sentieri - continua - li ho segnati io, la cartellonistica la monto io, ma cerco sempre di coinvolgere anche la gente del posto che, come accaduto anche l’anno passato, risponde con entusiasmo». La riscoperta della Valle del Savio, le cave minerarie di Formignano e il desiderio di andare oltre: «Vogliamo far sì che Formignano e i suoi boschi non siano solo ‘una miniera dismessa’».

La gara

La gara si svilupperà in un anello di 14Km; partenza e arrivo in paese dove i partecipanti troveranno un rinfresco organizzato da Gallinucci: «Noi dell’organizzazione saremo sul posto dalle 7:30 per registrare le iscrizioni, la gara inizierà verso le 8:30 nella massima libertà per gli avventori. All’ora di pranzo Gianluca e il Circolo metteranno a disposizione la loro cucina e si potrà mangiare in compagnia». Non solo performance e fatica: «Chiuderemo la giornata con il concerto di una band locale: i ‘Feels’». Tra sport, condivisione e spensieratezza una Pasquetta all’insegna del conoscere e apprezzare l’importanza della natura.