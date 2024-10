Da domani, martedì 15 ottobre, è possibile accendere gli impianti di riscaldamento domestici, che potranno rimanere attivi fino al 15 aprile per un massimo di 14 ore al giorno comprese tra le ore 5 del mattino e le 23.

Contestualmente il Comune di Cesena, attraverso Energie per la Città, sempre dalla mattinata di domani avvierà, per tre ore al giorno, dalle 7 alle 10, gli impianti di riscaldamento nelle scuole presenti in città, in Biblioteca Malatestiana e in altri uffici pubblici.