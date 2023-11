Cesena, ripetuti atti violenti in stazione: 38enne marocchino accompagnato alla frontiera

Lunedì scorso è stato disposto l’accompagnamento coattivo alla frontiera di un cittadino marocchino di 38 anni che con le proprie condotte violente aveva creato, già in passato, tensioni e preoccupazioni, in particolare nella zona della stazione ferroviaria di Cesena. Detenuto in carcere a seguito di un’aggressione risalente al 5 novembre scorso, per la quale il personale del Commissariato di Cesena aveva proceduto al suo arresto, è stato prelevato da personale dell’Ufficio Immigrazione per procedere all’accompagnamento coattivo alla frontiera che, alla luce della pericolosità desunta anche da precedenti analoghe condotte violente, è stato effettuato con scorta internazionale; di conseguenza l’uomo è stato condotto all’aeroporto di Bologna, dove nel tardo pomeriggio di lunedì è stato imbarcato alla volta del Marocco, raggiungendo il fratello, già rimpatriato questa estate per le stesse motivazioni.