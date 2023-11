Cesena: rifiuti scaricati dai cittadini lungo la Secante

La fase sperimentale in questo momento doveva essere già finita. Ma l’alluvione di metà maggio, come noto, ha allungato almeno fino a fine anno le “prove generali” per la tariffa puntuale da applicare nelle immondizie conferite dai privati. Ciò che si inizia a notare in questo periodo sono invece i primi segni di disagio, da parte di alcuni cittadini, nel riuscire a conferire correttamente il proprio rifiuto “non differenziato”.

Si stanno accumulando, e sono ben visibili soprattutto e per la prima volta in questi giorni, sacchetti di rifiuti domestici indifferenziati. Che non vengono lasciati nei bidoncini grigi fuori casa nei giorni deputati alla raccolta, ma che vengono buttati a terra, sfruttando la Secante, “scelta” come area di passaggio in cui si spera di non essere notati in quello che di fatto è un gesto di inquinamento ambientale.

Le vicende legate all’abbandono dei rifiuti indiscriminato non vengono sottovalutate, soprattutto in questa fase storica. Due giorni fa pattuglie della Polizia locale sono state notate mentre immortalavano fotograficamente per le indagini necessarie cumuli di sacchi e sacchetti lasciati in punti diversi tra San Cristoforo e sotto i ponti di Torre del Moro.

I responsabili, se scoperti, saranno denunciati e multati. Da non tralasciare, per l’organizzazione ancora in atto nella nuova tipologia di raccolta rifiuti, quello che di fatto è prima di tutto un segno di poca civiltà da parte di chi inquina, ma che è anche una traccia di disagio nel non riuscire a gestire il conferimento domestico di quegli stessi rifiuti.