Cesena, riecco gli orti di Sant’Anna dopo l’alluvione

A partire da lunedì 6 maggio gli assegnatari degli orti di Sant’Anna, l’area agricola prossima al fiume Savio gravemente danneggiata dall’alluvione del 16 maggio 2023, torneranno a lavorare la terra e a svolgere tutte le attività previste. La ripartenza è stata garantita dai lavori di ripristino e pulizia dal fango, corrispondenti a una spesa di 48 mila euro, programmati dall’Amministrazione comunale di Cesena per assicurare agli assegnatari over 60 una piena gestione del proprio orto messo a disposizione gratuitamente.

L’intera area, di recente interessata anche da un intervento di rigenerazione urbana tramite un progetto di imboschimento realizzato da Comune, Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e Arbolia, comprende cento orti da 40 metri quadri per una superficie totale di circa 5000 metri quadri, compresi i percorsi e le aree interne. L’intervento, definito a seguito di alcuni sopralluoghi effettuati già a partire dal mese di giugno, ha interessato la rimozione della terra in eccesso e la sistemazione delle casette e della recinzione, con relativo ripristino dei servizi igienici. In più, sono stati eseguiti lavori lungo i fossi di scolo che costeggiano la via Sant’Anna e l’argine superiore della strada, da cui è stato rimosso lo strato di fango secco che impediva il deflusso delle acque meteoriche. Al termine della stagione estiva inoltre si procederà con ulteriori interventi riguardanti la suddivisione delle aree ortive e l’installazione di nuovi armadietti per il deposito attrezzi per gli assegnatari.

Nuovo appuntamento

Intanto, oltre al ritorno nell’area ortiva di Sant’Anna dei legittimi assegnatari, nel corso della prossima settimana è previsto un nuovo appuntamento di “Ortando 2024”, il concorso promosso dal Comune nel segno della socialità e della valorizzazione delle aree ortive comunali. Venerdì 10 maggio, alle ore 15:00, si terrà l’incontro “Terriccio, concimi e fertilizzanti per l’orto domestico. Come scegliere il prodotto giusto e come usarlo”, presso i locali della cooperativa Cils (piazzale Sanguinetti, 42). Nel corso del pomeriggio interverranno i professori Mosconi e Venturi dell’Istituto agrario “Garibaldi-Da Vinci” di Cesena, con cui il Comune ha stretto un accordo di collaborazione incentrato proprio sulle elevate competenze tecniche e scientifiche di elevata qualificazione nel settore agrario e dell’orticultura. Per ulteriori informazioni contattare il 346 0058363.

A Cesena sono 491 gli orti di quartiere (con una superficie media di 40 mq): 23 nel quartiere Cesuola, 47 nel Fiorenzuola, 171 nel Cervese Sud, 55 all’Oltresavio, 33 nel quartiere Rubicone, 28 nel quartiere Al Mare, 34 nel quartiere Dismano e 100 distribuiti tra il Centro Urbano e il Ravennate.