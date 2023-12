Cesena. Renato Serra tra guerra e Natale: le porte dell’antica dimora si riaprono al pubblico

Sabato 16 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, le giovani guide dell’Istituto Tecnico Economico “Renato Serra”, indirizzo Turistico, riapriranno le porte della storica dimora di viale Giosuè Carducci 29 per consentire ai visitatori di conoscere il “Natale a Casa Serra”. Il noto critico letterario cesenate è stato testimone dell’orribile tragedia della prima guerra mondiale. Proprio durante il primo Natale dello scontro bellico accadde un vero e proprio miracolo natalizio: una tregua spontanea (passata alla storia come “tregua di Natale”) dichiarata dai soldati francesi, inglesi e tedeschi. La notte di Natale qualcuno intonò le canzoni della tradizione natalizia nelle trincee. Pur con parole diverse, i soldati riconobbero le stesse melodie, uscirono allo scoperto, parlarono, si strinsero la mano a vicenda e celebrarono la messa. La mattina di Natale seppellirono i caduti delle due parti e ci fu una funzione funebre. Lo stesso Serra dedicò una riflessione riguardante la guerra, in cui purtroppo perse la vita, nel suo “Esame di coscienza di un letterato”: “Forse – annotava il cesenate – il beneficio della guerra, come di tutte le cose, è in sé stessa: un sacrificio che si fa, un dovere che di adempie. Si impara a soffrire, a resistere, a contentarsi di poco, a vivere più degnamente, con più seria fraternità, con più religiosa semplicità, individui e nazioni: finché non disimparino... Ma del resto è una perdita cieca, un dolore, uno sperpero, una distruzione enorme e inutile”.

Il percorso di visita comprende anche la fruizione dei contenuti multimediali realizzati dal Comune di Cesena in collaborazione con l’Università di San Marino e l’ex Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali dell’Emilia Romagna (IBC), all’interno del progetto del circuito delle “Case museo dei poeti e degli scrittori di Romagna”, comprendente Casa Panzini, Casa Pascoli, Casa Moretti, Villa Silvia Carducci, Villa Saffi, Casa Monti, Casa Oriani, Casa Guerrini e infine la Casa Museo Renato Serra (link al sito: http://www.casemuseoromagna.it/). Gli eventi, organizzati in collaborazione con il Comune di Cesena, in virtù della convenzione stipulata con l’Istituto nel 2022, perseguono la diffusione della conoscenza dell’illustre letterato, la valorizzazione culturale della sua casa museo e contestualmente offrono l’opportunità agli studenti del terzo e quarto anno dell’indirizzo Turistico dell’Istituto di avvicinarsi alla realtà professionale del mondo del turismo consentendo loro di “mettersi in gioco” in attività di accompagnamento e guida dei visitatori.

Ingresso libero e gratuito, senza prenotazione.