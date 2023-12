Cesena, Renato Serra: la recinzione della statua tornerà al suo posto

La recinzione della statua di Renato Serra tornerà al suo posto. Lo annuncia il vice sindaco Christian Castorri rispondendo a una interrogazione di Enrico Castagnoli e Luigi Di Placido (Cambiamo). Così Castprro nella replica: “La recinzione (smontata) si trova in custodia presso un magazzino comunale nello stato di conservazione in cui si trovava quando era esposta. La volontà dell’amministrazione comunale, più volte espressa, è di restaurarla e ricollocarla attorno al busto di Renato Serra. A tal proposito abbiamo inviato una richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza e siamo in attesa di poter procedere con i lavori”.