Cesena, reati ambientali e 120 tonnellate di rifiuti, sequestrata un’area di 2mila metri quadrati

I finanzieri della Stazione Navale di Rimini hanno individuato un deposito incontrollato di rifiuti presso un’azienda operante nel settore della sostituzione e recupero dei contatori gas delle utenze domestiche, attiva in diverse regioni italiane fra le quali l’Emilia Romagna dove è risultata essere presente con più unità operative una delle quali ubicata a Cesena. Presso quest’ultima, l’attività info-investigativa ha consentito di accertare una gestione impropria di rifiuti nonché un’attività finalizzata al recupero degli stessi senza possedere alcuna autorizzazione, violando con tale comportamento la normativa di settore sulla corretta gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Nel corso delle indagini, è stato inoltre scoperto che l’azienda utilizzava come propri uffici una costruzione prefabbricata collegata alla rete fognaria, la quale risultava essere completamente abusiva e quindi in violazione della normativa edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, per cui è stato notiziato lo sportello unico del Comune di Cesena oltre che la competente A.G.

A conclusione dell’attività di servizio i militari della Guardia di Finanza hanno proceduto al sequestro dell’intera area aziendale di circa mq. 2.000, comprensiva dell’immobile abusivo, unitamente a oltre 120 tonnellate di rifiuti, fra cui materiali elettrici ed elettronici, batterie al litio esauste e altre tipologie di rifiuti. Il rappresentante legale e il consulente esterno dell’azienda sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Forlì per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e deposito incontrollato di rifiuti speciali.

Considerata la complessa gestione dei rifiuti prodotti dalla particolare attività imprenditoriale e tenendo conto del fatto che la stessa si svolge in diverse regioni, sono tutt’ora in corso indagini conoscitive allo scopo di valutare possibili collegamenti con altre unità operative attive sul territorio nazionale.