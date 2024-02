Cesena, rapina nel bar tabaccheria in centro

Rapina nel tardo pomeriggio nel bar tabaccheria all’inizio di via Scevola Riceputi, all’angolo con piazza Aguselli.

Erano circa le 18 quando nel locale, che ha una nuova gestione da circa 9 mesi, si sono presentati due giovanissimi armati di coltello, minacciando la barista presente in quel momento. Si sono diretti con rapidità alla cassa, come se sapessero già dove era collocata, e se ne sono impossessati. Subito prima di fuggire hanno spruzzato in aria il contenuto di uno spray al peperoncino, probabilmente per bloccare la barista ed evitare che potesse inseguirli. Hanno anche minacciato una cliente che era presente

I due ragazzi hanno cercato di non rendersi riconoscibili, ma secondo le testimonianze è probabile che siano magrebini.

Appena sono fuggiti, la dipendente presente nell’esercizio commerciale ha dato l’allarme e in poco tempo sono arrivati i titolari, i carabinieri con la scientifica per rilevare eventuali tracce e impronte lasciate dai malviventi. Chiamata anche una ambulanza del 118, ma la barista è stata controllata sul posto e poi non c’è stato bisogno di accompagnarla per ulteriori controlli al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena: era piuttosto spaventata, ma il coltello i due banditi lo hanno utilizzato solo per minacciarla, mentre lo spray al peperoncino non glielo hanno tirato al volto e quindi gli occhi non hanno subito danni.

Le indagini dei carabinieri dovranno servire a individuare i due rapinatori, che sono riusciti a fuggire con l’incasso della giornata e con il fondo cassa: si presume che il bottino sia stato di oltre 1.500 euro.