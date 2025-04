Cesena, raccolta solidale: un successo da quasi 9 tonnellate di generi alimentari

Anche quest’anno i dodici quartieri di Cesena hanno dato vita alla tradizionale raccolta solidale, un’iniziativa a sostegno delle famiglie del territorio che stanno attraversando un momento di difficoltà economica. Grazie all’impegno di numerosi volontari, ma anche alla partecipazione attiva dei punti vendita aderenti all’iniziativa, sabato 5 aprile sono state raccolte oltre 8,9 tonnellate di generi alimentari a lunga conservazione, a cui si aggiungono 900 prodotti per l’igiene personale e della casa. Tutto il materiale raccolto è stato successivamente distribuito dalle associazioni del terzo settore, raggiungendo così le persone che ne avevano maggiore bisogno.

“Quartieri solidali – commenta l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo – è un’iniziativa che semina speranza e che per sua natura riguarda tutti noi, senza alcuna imposizione. Ciascuno dona ciò che può e soprattutto se ne ha la possibilità. Anche questa edizione è stata caratterizzata da una viva partecipazione, a dimostrazione del grande cuore dei cesenati che riservano sempre un’attenzione a chi affronta un momento di fragilità. A tal proposito, particolare attenzione a questi nuclei è riservata dall’Emporio solidale che segue annualmente oltre 161 famiglie e a cui è stata destinata una parte della ‘spesa’ raccolta nel corso della giornata di sabato. È importante – prosegue l’Assessora – rafforzare la rete di prossimità al fine di sostenere tutti e di non lasciare nessuno indietro. Viviamo un momento storico complesso per tanti fattori a livello nazionale e non meno internazionale, per questo è importante lanciare segnali concreti confermando la vera natura della comunità cesenate: accogliente, inclusiva e unita di fronte alle difficoltà”.

L’iniziativa ‘Quartieri solidali’ è resa possibile anche grazie alle Caritas parrocchiali, Associazione San Vincenzo, Mantello di San Martino, Gruppo Scout, Masci, le parrocchie del territorio, Banco di Solidarietà di Cesena, Emporio solidale, Cucine Popolari e Casa dell’Ecologia integrale. L’intero ricavato è stato consegnato alle associazioni di volontariato di riferimento, che provvedono ora a consegnare quanto raccolto a chi ne ha più bisogno.

“Ruolo principale dei quartieri – commenta il Coordinatore del Collegio dei Presidenti Sanzio Bissoni – è creare comunità attorno a temi cruciali, primo fra gli altri quello della solidarietà e non meno della vicinanza alle persone più vulnerabili. È questa una lunga tradizione che non è mai venuta a mancare, ma che anzi ha visto un potenziamento in momenti difficili, come avvenuto in occasione della pandemia da Covid-19 o dei conflitti in Afghanistan e in Ucraina. Tutto questo è reso possibile grazie alle realtà del terzo settore, particolarmente attive e vivaci qui a Cesena e ai tantissimi volontari che si mettono a servizio del prossimo. È dovere dei quartieri, d’intesa con l’Amministrazione comunale, concretizzare forme di aiuto e di accompagnamento ai cittadini”.