Cesena, raccolta di fondi della famiglia del vicesindaco per latte in Mozambico

La visita alla missione in Mozambico è stata una delle esperienze della vita. Al ritorno Alice Martini con l’associazione Il Pellicano aps ha fatto partire una raccolta fondi sulla piattaforma Ideaginger per aiutare la popolazione del paese africano. Alice Martini è infermiera e moglie del vicesindaco Christian Castorri. Il viaggio lo ha fatto con il marito e con i tre figli.

Racconta su Ideaginger per presentare la raccolta fondi: «Dal 26 giugno al 16 luglio 2023, insieme a tutta la mia famiglia, ho intrapreso un viaggio nella missione di Charre in Mozambico, coordinata dalle suore della Sacra Famiglia di Cesena. È stato il viaggio della vita. Tornati a casa, il ricordo di tantissimi bambini che coi loro occhi profondi e i loro sorrisi allegri, nonostante tutto, sono stati per noi una lezione di vita e ci spingono a ricambiare quell’allegria e quella spensieratezza di chi è impaziente di condividere il suo niente e di quella gente che ci ha preso il cuore con un gesto di solidarietà concreta. Tutti insieme, con un piccolo aiuto economico, potremmo aiutare la comunità di Charre e supportare la missione per l’acquisto di latte per venti bambini per un anno».

«Dopo tre settimane in Mozambico, passate insieme a mio marito Christian e ai nostri tre figli Pietro di 14 anni, Francesco di 11, e Michele di 7, in una parte di mondo caratterizzata da strade di terra, da baracche nelle quali manca ancora oggi acqua ed energia elettrica, da bambini che a partire dall’alba trascorrono le giornate senza obiettivi, da donne che un’ora dopo il parto si mettono in cammino per tornare nelle proprie capanne, il filo della esperienza vissuta rimane fortemente annodato».

«Abbiamo toccato con mano la povertà più estrema e anche noi ci siamo lavati in cinque con un secchio d’acqua, riscaldata sul carbone. Col passare dei giorni diventava normale ciò che non è normale: impiegare 17 ore per percorrere 450 chilometri in pulmino. Recarsi alla fermata del treno (che passa uno o due giorni a settimana) senza sapere l’orario di passaggio e aspettare fino all’arrivo. Mezz’ora di connessione internet ogni 2/3 giorni. Ogni sacrificio però ci dava la possibilità di vivere una forte emozione umana che andava a ripagare il sacrificio».

«Durante le giornate abbiamo cercato di metterci a disposizione, cercando di dare aiuto (seppur piccolo rispetto a ciò che servirebbe) e conforto a chi ne aveva bisogno. L’Africa ti fa venire voglia di fare qualcosa, anche se spesso non sai cosa. Christian si è dedicato soprattutto, insieme ai bambini, a svolgere qualche lavoretto manuale. Io ho fatto visita assieme alle suore ad alcune madri per il supporto di cibo e latte».

Adesso c’è la volontà di fare qualcosa nel nome del «ricordo di tantissimi bambini che coi loro occhi profondi e i loro sorrisi allegri, nonostante tutto, sono stati per noi una lezione di vita». Quindi l’obiettivo della raccolta fondi è aiutare la comunità di Charre e supportare la missione «per l’acquisto di latte per venti bambini per un anno. Il ricavato dalle donazioni verrà gestito direttamente dalle suore della missione per acquistare il latte in polvere per neonati, per almeno il primo anno di vita».

L’obiettivo è di raccogliere 5mila euro. Finora sono giunte offerte per € 3.690 euro, praticamente i tre quarti del necessario, grazie a 65 sostenitori. Mancano ancora una cinquantina di giorni visto che la raccolta scade il 2 gennaio 2024. Se non sarà raggiunto l’obiettivo ai bambini non andrà nulla. Se la cifra, come auspicabile, sarà maggiore potranno essere aiutati più bambini.