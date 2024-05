Cesena, “questo è il tramonto che mi tocca vedere dalla finestra di casa mia”: la foto dell’antenna riaccende il dibattito

CESENA

Una foto domestica per rilanciare la protesta contro la maxi antenna alta 20 metri per dispositivi di telefonia mobile, che è spuntata a San Carlo. L’ha scattata e ha deciso di renderla pubblica un abitante di via Vigne di Sopra, nella speranza di fare capire l’impatto che ha questa opera.

«Ho scattato la foto dalla mia camera e, dai colori caldi, si capisce che siamo al tramonto - riferisce - E questo, è il tramonto al quale i miei vicini ed io, dovremo abituarci. A meno che le 140 e più firme raccolte dal comitato di quartiere non servano a spostare questo orribile pilone d’acciaio».

Il cittadino fa notare che non è solo un problema estetico e non è neppure solo una grana che riguarda esclusivamente chi vive attorno all’antenna, perché «la vista del traliccio fa male al cuore, ma le emissioni elettromagnetiche fanno male a tutti».