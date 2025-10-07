Cesena, quattro giovani unite dalla passione per la bellezza: nasce Maison24 Nails Salon

Ha aperto ieri, lunedì 6 ottobre, in via Savio 24, il nuovo Maison24 Nails Salon, centro interamente dedicato alla cura della persona con particolare attenzione alla nail art, la raffinata disciplina che unisce estetica, precisione e creatività nella cura delle unghie di mani e piedi.

A prestare la loro alta professionalità in questo spazio dedicato al benessere, ci sono quattro giovani professioniste, unite dalla passione per la bellezza e dal desiderio di offrire un servizio di qualità, in un ambiente moderno e accogliente. Grazie alla loro esperienza come onicotecniche, propongono di soddisfare le esigenze di una clientela attenta e dinamica, offrendo trattamenti su misura e sempre aggiornati sulle ultime tendenze del settore.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione dell’assessore allo Sviluppo economico e ai Quartieri Lorenzo Plumari. “L’apertura di una nuova attività commerciale in città – commenta l’Assessore Plumari – è sempre motivo di orgoglio per tutti noi, perché testimonia la vitalità e la crescita del tessuto socio-economico locale. Da un lato, iniziative d’impresa come questa arricchiscono i quartieri, offrendo nuovi servizi e diventando nel tempo punti di riferimento per la comunità. Dall’altro, rappresentano un valore aggiunto per l’intera città. A nome dell’Amministrazione comunale, rivolgo alle quattro professioniste i migliori auguri di buon lavoro e un in bocca al lupo per questo nuovo inizio”.

Maison24 Nails Salon rappresenta un nuovo esempio di imprenditoria, capace di coniugare passione, competenza e spirito innovativo, contribuendo alla crescita del tessuto economico e sociale della città.