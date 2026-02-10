Cesena, quartieri: dal Comune un portafoglio di 90mila euro, Rossi coordinatore del collegio dei presidenti

A seguito della costituzione dei dodici nuovi Quartieri, prendono ufficialmente avvio le attività, rendendo operativi gli strumenti di programmazione e pianificazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi che ciascun organismo di Quartiere si prefigge. Un percorso che potrà contare anche sul supporto di facilitatori interni o esterni, a sostegno dei processi partecipativi e di co-progettazione.

Nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio, Enrico Rossi – di recente nominato presidente del Quartiere Borello – è stato eletto all’unanimità coordinatore del Collegio dei Presidenti dei Quartieri. “Ringrazio le altre Presidenti e gli altri Presidenti – commenta Enrico Rossi – per avermi scelto come coordinatore dei Quartieri. Metto a disposizione l’esperienza maturata in 11 anni da consigliere comunale e nei 4 anni precedenti da consigliere di quartiere per favorire attività condivise e partecipate tra tutti e 12 i Quartieri, e per facilitare il rapporto con la Giunta e con il Sindaco ogni volta che potrà essere utile una mano in più. Il rinnovamento emerso dalle elezioni di dicembre – prosegue Rossi – è stato significativo: proprio per questo credo che il coordinamento possa aiutare a lavorare meglio, valorizzando energie nuove e competenze già presenti. Questa Amministrazione ha sempre riconosciuto nei Consigli di quartiere un punto di riferimento fondamentale per le cittadine e i cittadini. Sono convinto che il nuovo Regolamento potrà rafforzare ulteriormente questo ruolo e migliorare il lavoro che ci attende nei prossimi mesi e anni. Sono pronto a mettermi al lavoro, con spirito di squadra e grande senso di responsabilità”.

Contestualmente, l’Assessore ai Quartieri Lorenzo Plumari ha comunicato ai consigli di quartiere la disponibilità di un portafoglio complessivo di 90mila euro da destinare ai 12 organismi cittadini, che sarà suddiviso tra Progetti di Comunità e Giornate di Quartiere, iniziative molto sentite e partecipate dalle rispettive comunità. A questo proposito, proprio nella mattinata di oggi la Giunta comunale ha approvato una delibera contenente le modalità operative condivise ai quartieri in relazione alle segnalazioni, alla gestione delle sedi di riferimento, all’organizzazione delle attività e alla formazione.