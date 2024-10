Una densa colonna di fumo levatasi attorno alle 18.30 di ieri da un condominio in via Giacomo Leopardi, nella zona della Fiorita, ha messo in apprensione i numerosi abitanti di quella zona. In realtà, si può dire che fosse un esempio di “tanto fumo, niente arrosto”: un cortocircuito di un elettrodomestico molto più vistoso rispetto alle dimensioni e alla gravità del guaio.