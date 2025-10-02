Cesena, “Puliamo il mondo”: volontari in azione sabato 4 ottobre

Anche quest’anno il Comune di Cesena aderisce all’iniziativa ‘Puliamo il mondo’, promossa da Legambiente con il coinvolgimento di cittadini, scuole, associazioni per la pulizia di parchi, vie e piazze. L’appuntamento è per sabato 4 ottobre, dalle 8 alle 16.30, in diversi quartieri della città. Attraverso un gesto semplice ma concreto, come quello di raccogliere rifiuti, ‘Puliamo il mondo’ fa tornare a splendere aree abbandonate ed è l’occasione, per ciascun cittadini, di qualsiasi età, di essere protagonista del cambiamento.

In città le volontarie e i volontari si ritroveranno in zona Vigne, all’ingresso del parco Fornace Marzocchi, lato del parcheggio, alle ore 9.30; a Ponte Pietra, ritrovo al parco della Casa Rossa (via Cesenatico, 1795) alle ore 15; sempre alla stessa ora al Fiorenzuola, con ritrovo al parco Martin Lutero (via Arcangeli, 199). A questi momenti si aggiungono inoltre gli eventi organizzati in collaborazione con le scuole medie della città: Borello, ritrovo alla sede di Quartiere via San Pietro in Solfrino, e Calisese, alla scuola media di via Capranica.