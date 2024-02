Cesena, proseguono i lavori al Centro di Arti visive devastato dall’alluvione

Martedì 16 maggio, a seguito delle abbondanti precipitazioni piovose, la frazione di San Martino in Fiume, nel quartiere Ravennate, è stata completamente invasa dall’acqua esondata dal fiume Savio. Tra gli edifici danneggiati da acqua e fango c’è anche il Centro di Arti visive e sceniche di via Fusconi, immobile comunale gestito da un raggruppamento di associazioni coordinato dal Gruppo Fotografico 93 e dalla Compagnia Fuori Scena e aderente alla rete comunale “Spazio Comune”. Dopo i terribili giorni dell’alluvione il settore dei Lavori pubblici ha programmato una serie di interventi di ripristino e manutenzione straordinaria riguardanti il rifacimento di alcune pareti danneggiate dal fango, la sistemazione dei sottoscala, sostituzione delle porte e dei battiscopa. Inoltre, si è proceduto con il restauro dei portoni di ingresso, la sistemazione dell’area esterna, con opere manutentive riguardanti i pozzetti.

“Il Quartiere Ravennate – commentano il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – è stata una delle aree cittadine maggiormente danneggiate dall’alluvione. Attraverso un piano organico di interventi siamo intervenuti al fine di risolvere le criticità emerse a seguito degli eventi naturali di maggio. A questo proposito, una volta rimossi fango e detriti dalle strade, siamo intervenuti con le attività di spurgo fogne e pulizia dei fossi stradali nelle frazioni di Ronta e di San Martino in Fiume. Proprio qui, in via Fusconi, sono in corso importanti lavori di ripristino dell’immobile comunale messo a disposizione delle associazioni locali e gravemente danneggiato dall’alluvione. Tutti gli interventi programmati sono quasi conclusi e presto questa sede di quartiere potrà tornare ad essere fruibile dei cittadini e delle realtà del terzo settore che qui svolgono laboratori e corsi”.

Oltre ai lavori elencati, l’Amministrazione comunale, tramite le ditte incaricate, ha eseguito inoltre il rifacimento del controsoffitto al primo piano dell’edificio, la sistemazione delle finestre e persiane esterne e dei servizi igienici, la sistemazione della ringhiera della scala e dei parapetti alle finestre e la tinteggiatura interna. È stato necessario intervenire sull’impiantistica elettrica e riguardante il riscaldamento dei locali.

L’adesione alla rete “Spazio Comune” e le proposte progettuali. La proposta progettuale del Gruppo Fotografico 93 comprende attività ed iniziative didattiche, espositive e editoriali riguardanti la divulgazione e la promozione del linguaggio fotografico, proponendo corsi, workshop e laboratori, organizzazione di incontri con gli autori, produzione di mostre e ricerche fotografiche e pubblicazione di cataloghi e libri. La Compagnia Fuori Scena intende promuovere corsi di formazione, laboratori e stage intensivi che permettano a bambini, ragazzi, giovani e adulti di iniziare un percorso di formazione teatrale e rassegne di teatro per tutte le età e generi letterari.