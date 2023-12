Cesena: prorogate le indagini per la scomparsa di Cristina Golinucci

Proseguiranno le indagini sulla scomparsa e sulla morte di Cristina Golinucci. Il gip Massimo De Paoli ha respinto la richiesta di archiviazione della Procura dando mandato al pm di proseguire per altri tre mesi nelle ricerche della verità sul caso della 21enne scomparsa il 1° settembre del 1992. Il nuovo tempo servirà per rintracciare una donna. Che (non debitamente sentita all’epoca dalle forze dell’ordine) avrebbe riferito alla sua parrucchiera di aver visto Cristina il giorno della scomparsa parlare con una persona in maniera animata, proprio nel parcheggio del convento dei frati Cappuccini. I tre mesi in più di indagini serviranno per trovare questa donna ed ascoltarla su quanto vide all’epoca dei fatti.