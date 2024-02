Cesena, proposte sala experience e nuovi scavi per studiare “il sacco dei Bretoni”

Proprio nella giornata del 3 febbraio, la stessa in cui nel 1377 si consumò a Cesena una delle stragi più sanguinose del medioevo, Andrea Sirotti Guadenzi, avvocato con un grande amore per la storia della sua terra, ha ricordato quei fatti, noti come “il sacco dei Bretoni”. O, più prosaicamente e correttamente, “L’eccidio di Cesena”, come si intitola il libro che ha pubblicato con l’editore Maretti: non si può chiamare altrimenti un massacro di civili fatto a sangue freddo, ordinato dallo spietato cardinale Roberto da Ginevra per punire i cesenati che si erano ribellati ai soprusi dei mercenari al soldo di papa Gregorio XI, accampati alle porte della città. A quanto pare, a scatenare tutto fu l’uccisione di un soldato per mano di un macellaio, arrabbiato per il rifiuto di pagare la carne che stava portando via. Ne nacque una sollevazione, in cui i cittadini esasperati uccisero alcune centinaia di Bretoni. La reazione fu brutale, con la partecipazione di uno dei capitani di ventura più famosi della storia: Giovanni Acuto. Secondo la maggior parte delle fonti, in quel mattatoio furono sterminate tra 4.000 e 5.000 persone, più di metà della popolazione che allora aveva la città.

Affollatissima la conferenza alla libreria Giunti, impreziosita da letture di brani da parte di Alessandro Pieri.

Quanto sia stimolante l’argomento lo si è capito anche a fine incontro, quando alcuni qualificati ascoltatori, continuando a conversare, hanno tirato fuori idee affascinanti su possibili azioni da mettere in campo per approfondire e valorizzare la conoscenza di quei fatti. Daniele Gualdi, ex assessore alla Cultura che durante il suo impegno nella Giunta comunale fu tra i primi a spendersi per divulgare la storia del “sacco dei Bretoni”, propone per esempio di utilizzare uno spazio attualmente quasi vuoto alla Malatestiana, l’ex magazzino librario, per creare “uno spazio experience, facendo anche tesoro delle grandi potenzialità delle nuove tecnologie digitali e interattive, dedicato a quanto accadde nel 1377 ma anche ad altri episodi e personaggi importanti del passato medievale rinascimentale di Cesena. Per esempio, a parte l’immancabile Galeotto Malatesta, cita fra’ Michelino, il cesenate predicatore di una Chiesa della povertà, vissuto pochi decenni prima dell’eccidio e scomunicato dal papa, e andando invece un po’ più avanti nel tempo Cesare Borgia, figlio illegittimo del papa e politico-guerriero spregiudicato che scelse Cesena come capitale del suo Ducato di Romagna.

Un altro input arriva da Daniele Molinari, che condivide con Sirotti Gaudenzi la professione di avvocato e l’amore per la storia della sua città, che nel suo caso si è concretizzato nel rilancio della tradizione della Giostra all’incontro tra cavalieri in armatura che si tenne a Cesena in modo pressoché ininterrotto dal 1465 al 1838. A proposito della strage compiuta dai Bretoni, fa notare che potrebbe esserci tanto da scoprire anche con indagini di tipo archeologico, su almeno due particolari. Le fonti parlano di una “tana dei Bretoni” sul colle Beccavento (quello sopra via Diavolessa, dove sorgeva la rocca vecchia, antecedente a quella attuale), che sarebbe stato il punto di raduno della soldataglia subito prima dell’assalto. Sarebbe interessante cercarne le tracce. Discorso simile per non meglio identificati antichi pozzi nelle località di Gattolino e Belpavone (il secondo è un antico toponimo nella frazione di Pioppa): a quanto pare, qui furono gettati i cadaveri di un gran numero di Bretoni, di cui bande di cesenati scampati e fuggiti verso Cervia si sarebbero vendicate, tendendo agguati, nei mesi dopo l’eccidio. In quei due luoghi potrebbero esserci resti da qualche parte.