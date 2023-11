Cesena. Promozione dell’attività sportiva: contributi regionali per sei associazioni del territorio

Atletica, calcio, corsa, e tanto altro ancora. Sono sei le associazioni sportive cesenati che hanno ottenuto i contributi dalla Regione Emilia-Romagna in virtù di una proposta annuale di alta qualità che aggrega settimanalmente utenti di diverse età. Si tratta dell’Associazione sportiva dilettantistica “Time to move”, dell’Unione sportiva dilettantistica San Marco, del Centro sportivo italiano – sezione Cesena, Golden Age Società sportiva dilettantistica, Asd Gruppo podistico Endas Cesena e l’Associazione sportiva dilettantistica San Carlo. Tutte realtà ben radicate sul territorio a cui, a fronte di una proposta presentata al Bando pubblico regionale, è stato corrisposto un finanziamento pari al 50% dei costi complessivi del progetto.

“La nostra città – commentano il Sindaco Enzo Lattuca e l’Assessore allo Sport Christian Castorri – è una terra dove lo sport fa parte della vita di tutti: si pensi solo che il 75% delle bambine e dei bambini cesenati pratica attività sportiva. A distanza di qualche anno dalla promulgazione della Legge regionale sullo Sport, che ne riconosce il valore in ogni sua declinazione funzionale alla realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, Cesena si conferma tra le città maggiormente dinamiche e con un gran numero di eventi e iniziative che richiamano sul territorio atleti professionisti e appassionati. I risultati fino ad oggi raccolti – proseguono Sindaco e Assessore – sono il risultato di un lavoro sinergico svolto in collaborazione con le associazioni locali quotidianamente impegnate nella promozione dello sport a tutti i livelli. Ci congratuliamo dunque con ‘Time to move’, l’Unione sportiva dilettantistica San Marco, Csi Cesena, Golden Age, Gruppo podistico Endas e l’Associazione dilettantistica San Carlo, auspicando una sempre più viva collaborazione, anche in relazione alle prossime iniziative”.