Cesena, progetto per prevenire l’allontanamento dei minori

Si chiama Pippi, nome che volutamente richiama la celebre protagonista delle avventure di Astrid Lindgren, anche se in realtà si tratta di un acronimo: sta per Programma di intervento per la prevenzione della istituzionalizzazione. Obiettivo del programma è innovare le pratiche di intervento dei Servizi sociali nei confronti delle famiglie cosiddette negligenti, cercando di ridurre il rischio di maltrattamenti e di non rendere necessario l’allontanamento dei minori dal loro nucleo familiare.

A Cesena Pippi approda per la prima volta quest’anno, grazie a un finanziamento Pnrr. Nelle settimane scorse, in commissione 4, l’assessora Carmelina Labruzzo e la nuova dirigente Elisabetta Scoccati hanno fatto il punto su come sta procedendo il progetto e sulla nuova Agenzia per la famiglia, un’altra novità introdotta dall’assessorato.

L’obiettivo del progetto

«Pippi va a sostenere le famiglie che si trovano a un passo dalla situazione emergenziale - ha spiegato l’assessora Labruzzo - Lavora sulla prevenzione mettendo a disposizione strumenti in parte nuovi, in parte che già esistevano ma che con questo progetto vengono implementati».

Da progetto candidato al finanziamento del Pnrr, l’obiettivo è quello di prendere in carico con Pippi 30 famiglie nell’arco di 3 anni.

«Nel progetto le definiamo “famiglie target” - ha aggiunto Labruzzo - Ad oggi stiamo lavorando con il primo gruppo di dieci famiglie e ci stiamo avviando alla seconda fase in cui individueremo altre dieci famiglie».

Via con dieci famiglie

Per il progetto è previsto uno stanziamento annuo di 70.500 euro. «Quando si tratta di minori è una cifra un po’ irrisoria», ha commentato la dirigente Elisabetta Scoccati prima di addentrarsi nella descrizione di come funziona Pippi. «Il progetto lavora con le famiglie per renderle edotte della propria fragilità e che questa va affrontata. In Pippi non entrano famiglie che vengono da storie di violenza o abuso, per quei casi i Servizi attivano altri percorsi. Ci sono invece casi di famiglie che magari hanno problemi economici e che faticano a capire che la genitorialità è importante. Abbiamo individuato le prime dieci famiglie, per un totale di 21 minori. Otto sono residenti a Cesena, una a Bagno di Romagna e una a Mercato Saraceno, ma quest’ultima poi si è ritirata ed è stata sostituita da un nucleo cesenate».

Varie forme di supporto

Il progetto Pippi consente di attivare una serie di strumenti. C’è il servizio di educativa domiciliare, affidato alla cooperativa “Open Group”, che vanta una lunga esperienza in questo tipo di progetti, e che da luglio al 31 ottobre ha erogato 291 ore di educativa. La vicinanza solidale è invece una forma di solidarietà tra famiglie in un’ottica di affiancamento. Per promuovere questa possibilità e cercare famiglie volontarie sono stati realizzati quasi 40 incontri sul territorio, coinvolgendo scuole, asili, e associazioni. Al momento sono 3 le famiglie con cui è stato possibile fare il match con altrettante famiglie target.

Rientrano tra gli strumenti di Pippi anche gruppi con i genitori e gruppi con i bambini: la finalità dell’attività fatta in questa forma è rafforzare e ampliare le abilità relazionali e sociali dei partecipanti e in particolare le capacità dei genitori di rispondere positivamente ai bisogni evolutivi dei figli. A Cesena sono stati attivati i gruppi di parola “Assieme”, che prevedono due incontri al mese. Tra gli strumenti c’è infine il partenariato con i servizi educativi e la scuola, nell’ottica di rafforzare il dialogo tra scuola e Servizi sociali nell’ottica di accompagnare con maggiore efficacia le famiglie e i bambini che attraversano una situazione di disagio.