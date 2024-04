Cesena, progetto per lavoro alle donne e parità di genere

Un passo avanti per la parità di genere e una possibilità lavorativa data a 24 donne: si sono appena conclusi i percorsi di orientamento al lavoro in gruppo promossi in seno al progetto “Her Chance – Percorsi per il rilancio dell’occupazione femminile”. Un progetto cofinanziato dall’assessorato alle Pari Opportunità dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere l’orientamento e l’inserimento (o re-inserimento) lavorativo delle donne, nei territori di Cesena e di Imola, rafforzando la presenza e il ruolo delle donne nell’economia e nella società. Capofila dell’intervento l’associazione Apeiron Odv, che da anni realizza progetti di empowerment economico, contrasto alla violenza di genere e lotta agli stereotipi, per costruire una società più equa e inclusiva, in collaborazione con Adecco Inclusion.

I percorsi di Her Chance hanno coinvolto 24 donne inoccupate o disoccupate. All’inizio fornite consulenze tecnico-giuridiche che hanno permesso di familiarizzare con il mercato del lavoro, con i diritti e i doveri delle lavoratrici, con il costo del lavoro e la lettura della busta paga. Poi incontri dedicati alle competenze trasversali per aumentare la consapevolezza personale, delle relazioni, delle dinamiche lavorative, e migliorare la gestione dei ruoli e del conflitto. Le partecipanti hanno poi avuto la possibilità di entrare nel vivo della ricerca attiva del lavoro grazie a un laboratorio pratico e interattivo. Durante il percorso le partecipanti hanno potuto misurarsi con colloqui di lavoro sia individuali che di gruppo grazie alle aziende partner del progetto, che sono Amadori, Aster Coop, Cem, Greymer e Righi Elettroservizi. Alcune delle partecipanti al corso potranno essere inserite in queste aziende con modalità di vario tipo. A completare il percorso l’avvio di un accompagnamento mensile in gruppo e l’affiancamento di esperte per monitorare l’utilizzo corretto degli strumenti per l’inserimento lavorativo acquisiti durante il corso.

Il progetto Her Chance prevede altre iniziative nei prossimi mesi: percorsi di educazione finanziaria per favorire una relazione consapevole con il denaro, fornendo strumenti di gestione e nozioni di investimento; percorsi di empowerment, per riflettere sugli stereotipi di genere che ostacolano la piena realizzazione della parità, tanto nel mondo del lavoro quanto fuori di esso e all’interno della famiglia; eventi di sensibilizzazione sulla certificazione della parità di genere rivolta alle aziende; incontri di sensibilizzazione rivolti alla comunità sulle tematiche del progetto; nonché il rafforzamento delle competenze del team di Apeiron, interamente composto da donne. Il progetto vede inoltre come partner Asp Cesena Valle Savio, VolontaRomagna, Ipazia, Fidapa, Confartigianato e Trama di terre.