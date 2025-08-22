Cesena, prima va a rubare al San Lorenzino, poi alla Malatesta Novello: il ladro delle cliniche arrestato dalla Polizia

Si introduce in rapida successione in due cliniche private a Cesena per rubare e successivamente danneggia l’auto della Polizia: in carcere uno straniero con diversi precedenti a suo carico.

La scorsa notte le Volanti del Commissariato avevano ricevuto la segnalazione di un’operatrice sanitaria che riferiva di aver colto sul fatto un individuo che si era introdotto in clinica per rubare e che subito si era dato alla fuga. Immediatamente le due pattuglie si sono portate in via Natale dell’Amore al “San Lorenzino” ascoltando l’infermiera. L’operatrice, dopo aver fornito una descrizione dell’individuo, riferiva che l’uomo aveva rubato dalla struttura un dispositivo informatico.

E’ nel giro di pochi minuti che i poliziotti ricevevano una nuova comunicazione via radio dalla Sala Operativa che li avvisava che al 112 Nue era giunta un’altra segnalazione relativa ad un uomo che illecitamente si sarebbe introdotto in un’altra clinica, la Malatesta Novello, rubando un tablet. In maniera fulminea i poliziotti si portavano sul posto e qui intercettavano l’uomo mentre ancora si trovava tra le due porte antipanico della clinica. Gli agenti lo sottoponevano a controllo mentre aveva ancora in mano il tablet appena sottratto. E’ nel corso della verifica che l’individuo, un tunisino senza fissa dimora di 44 anni già noto alle forze dell’ordine, ha assunto una condotta aggressiva e violenta contro gli agenti, tanto da costringerli ad ammanettarlo e a farlo sedere nell’auto di servizio dove tuttavia non si placava e danneggiare la vettura con calci. Accompagnato negli uffici di via Don Minzoni, veniva arrestato con l’accusa di furto aggravato consumato e tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale danneggiamento aggravato ai danni dell’auto di servizio.

Il giudice in dibattimento convalidava l’arresto e disponeva l’applicazione della misura cautelare in carcere, su richiesta della Procura, considerata la sussistenza del rischio di reiterazione, vista la pluralità di condanne a suo carico per fatti analoghi.