Cesena. Prevenzione e cura sul territorio: la nuova sede dell’Associazione Assocuore trova casa nella Galleria O.I.R.

Sabato 11 novembre, alle ore 15:30, negli spazi di Galleria O.I.R. 12 sarà inaugurata la nuova sede dell’associazione ASSOCUORE. Al momento inaugurale, aperto a tutta la città, prenderanno parte il Sindaco Enzo Lattuca, le autorità civili e religiose, e i volontari dell’associazione nata nel 1985 per iniziativa di Vittorio Montanari e di un gruppo di amici e medici con lo scopo di promuovere la conoscenza e la prevenzione delle malattie cardiovascolari e di supportare le manifestazioni e le strutture che si occupano delle stesse.

Dopo i saluti del Sindaco, il taglio del nastro e la benedizione dei locali effettuata da don Giordano Amati, parroco del Duomo, il Presidente Flavio Tartagni presenterà pubblicamente i progetti che l’Associazione intende promuovere e realizzare nel corso del 2024. ASSOCUORE infatti dopo aver donato alla cittadinanza diversi defibrillatori, intende sviluppare un importante progetto volto alla formazione di un numero considerevole (1.000) di giovani studenti delle scuole superiori e del Campus universatario di Cesena al pronto intervento in caso di arresto cardiaco (pratica delle manovre rianimatorie ed uso di defibrillatore) avviando una campagna di crowdfunding così da garantire ai giovani la gratuità del corso. La realizzazione dei corsi vedrà il coinvolgimento del personale del 118.

“Assocuore – spiega Flavio Tartagni – è consapevole che la massima diffusione di tale competenza e la tempestività dell’intervento sono elementi fondamentali per salvare vite umane. Anche per questa ragione confermiamo la collaborazione con l’Unità Operativa di Cardiologia dell’ospedale ‘Bufalini’, diretta dal dottore Andrea Santarelli, realizzando progetti riguardanti il supporto psicologico gratuito ai pazienti segnalati dalla U.O. quali candidati o portatori di defibrillatore o stimolatore ventricolare; l’attivazione di un’attività ambulatoriale con il format di gruppo di autoaiuto, presso il servizio di Cardiologia medesimo”. L’Associazione inoltre sosterrà le spese di alloggio per due specializzandi provenienti dalla scuola di specialità della Università di Ferrara, che affiancheranno nel 2024 l’U.O. di Cardiologia, consapevoli della importanza che avrà il potenziamento dell’equipe cardiologica ospedaliera. Nell’ambito di questo percorso inoltre saranno avviati progetti informativi e divulgativi che coinvolgeranno la Medicina del Territorio e i medici di Medicina Generale organizzati in Nuclei di Cure Primarie, al fine di focalizzare con gli stessi professionisti le priorità di intervento.

Dal 2009 l’associazione è presieduta da Flavio Tartagni, medico cardiologo dal 1996 al 2010 Direttore della Unità Operativa di Cardiologia presso l’Ospedale “Bufalini”. Dalla sua fondazione ad oggi sono state innumerevoli le iniziative e i contributi che ha fornito al territorio cesenate. Tra le tante si ricordano il contributo di 270.000 euro fornito nel 2006 all’AUSL di Cesena per realizzare l’allestimento della sala di emodinamica presso l’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale “Bufalini” di Cesena, che ha consentito di iniziare anche presso il nostro ospedale una attività indipendente di coronarografie e di angioplastiche coronariche.

Al fine di favorire la diffusione di una cultura della cura e della prevenzione Assocuore ha acquistato e installato apparecchi defibrillatori automatici di ultima generazione (con controllo quotidiano da remoto dello stato di funzionamento) in 20 scuole pubbliche, nei luoghi pubblici aperti (Piazza della Libertà, Piazza del Popolo, Pievesestina), ma anche negli uffici comunali, al laboratorio centralizzato di Pievesestina e presso il Duomo. Inoltre, ha donato all’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale “Bufalini” strumentazioni di diagnostica e di archiviazione, per un totale di 34.000 euro. A queste azioni se ne aggiungono delle altre: supporto psicologico gratuito ai pazienti cardiopatici, in particolare a quelli con esiti di infarto o scompenso cardiaco; iniziative di sensibilizzazione alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e a sani stili di vita (tramite misurazione della pressione arteriosa, dei valori del colesterolo, con omaggio di noci e bergamotto), incontri presso alcune associazioni del territorio.

Nel corso di questi anni poi sono stati pubblicati e diffusi numerosi libretti informativi/opuscoli dedicati alla prevenzione delle malattie cardiovascolari (fumo e alimentazione) o a specifiche patologie come lo scompenso cardiaco e la terapia ipocoagulante.