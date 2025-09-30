Cesena, presenza continuativa dello psicologo a scuola: firmato il protocollo in Comune

La firma del protocollo d’intesa nella Sala degli Specchi
Il Comune di Cesena, insieme alle Unioni dei comuni Valle Savio e Rubicone Mare, l’Ausl della Romagna (distretti Cesena e Rubicone), l’Università di Bologna – Dipartimento di Psicologia, l’Ufficio scolastico di Forlì-Cesena e Rimini, e le Istituzioni scolastiche dell’Ambito 8, ha approvato un Protocollo d’intesa volto a promuovere il benessere delle giovani generazioni, consolidando il legame tra scuola e comunità e riducendo le distanze tra insegnanti e genitori degli studenti. La sottoscrizione è avvenuta questa mattina alla presenza delle dirigenze scolastiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Sperimentare modelli di intervento innovativi di psicologia scolastica, formare una rete territoriale di psicologi scolastici di comunità, e coinvolgere studenti, insegnanti e genitori in percorsi condivisi di prevenzione e promozione della salute. “Questo Protocollo – commenta l’assessora alla Scuola e ai servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi – mira a superare la tradizionale impostazione dello ‘sportello psicologico’ inteso come servizio emergenziale, puntando sulla costruzione di una figura stabile, integrata e proattiva: lo psicologo scolastico di comunità. Si tratta di una nuova figura che opererà non solo a supporto degli studenti, ma anche in sinergia con insegnanti, dirigenti e famiglie, contribuendo allo sviluppo di un ambiente scolastico sano, inclusivo e resiliente. Il nuovo modello dunque prevede la presenza continuativa dello psicologo a scuola, l’attuazione di interventi sul gruppo classe e non solo individuali, una collaborazione attiva con i servizi territoriali, come il Progetto Giovani, Ausl ed altri enti educativi, la realizzazione di azioni di prevenzione, empowerment e promozione del benessere”. Indispensabile inoltre sarà la formazione continua professionale.

“Alla base di questa collaborazione tra le realtà coinvolte, i servizi territoriali e le stesse dirigenze scolastiche – prosegue l’assessora – c’è una scuola che non si limita a intervenire laddove emergono situazioni di evidente disagio psico-comportamentale, ma agisce in modo preventivo costruendo comunità educanti competenti e rispondenti ai bisogni dei tempi attuali resi ulteriormente più fragili e confusi dai profondi cambiamenti avvenuti dal punto di vista sociale, culturale, politico ed economico che hanno influito negativamente sulle famiglie, i contesti sociali più piccoli, e sulla crescita stessa dei ragazzi”.

Il progetto si basa su una rete di collaborazione interistituzionale, coordinata dal Tavolo strategico istituito dal Centro Studi e Servizi Educativi (CSSE) del Comune di Cesena. Questa rete comprende: Amministrazioni comunali e delle Unioni, Ausl della Romagna – Servizi territoriali (Pediatria di Comunità, Consultori, Neuropsichiatria, Dipendenze, Sanità pubblica), Università di Bologna – Dipartimento di Psicologia e Criad, Istituzioni scolastiche, Ufficio scolastico provinciale, Progetto Giovani, referenti di ‘Scuole che Promuovono Salute’.

Il Protocollo integra anche una dimensione formativa e di ricerca, grazie al coinvolgimento dell’Università di Bologna. Sono previste: formazioni congiunte per psicologi, docenti e operatori sanitari; progetti di ricerca-azione e sperimentazioni su specifici contesti scolastici; percorsi di tirocinio per studenti universitari delle lauree magistrali in psicologia; valutazione degli impatti e monitoraggio continuo delle azioni. A partire da mercoledì 1° ottobre sul sito di tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado di Cesena sarà pubblicato un Avviso relativo alla selezione di psicologi.

