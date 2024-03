Cesena, presentata la lista “Insieme - Casali sindaco”: “I consigli di quartiere? Delle Pro Loco del Pd”

Tempo di presentazione per la lista “Insieme – Casali sindaco”. Il progetto civico, nato nel 2020, conferma il proprio sostegno a Marco Casali, candidato sindaco del centrodestra. Spiega Fabrizio Faggiotto: “Vogliamo riportare le voci dei quartieri al centro”. Casali conferma: “La nostra sarà la causa dei quartieri, saranno le persone che conoscono da vicino cosa va e cosa non va a darci l’indirizzo. I consigli di quartiere oggi sembrano delle Pro Loco del Pd. E un partito che li considera come cinghia di trasmissione unidirezionale fa sì che la gente perda interesse a voler anche partecipare”.