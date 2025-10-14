Cesena, “preoccupati per i ritardi dei lavori in piazza Aguselli”: le associazioni chiedono un incontro al Comune

  • 14 ottobre 2025
Le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato cesenate - Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna - attraverso una nota esprimono “forte preoccupazione per la situazione dei lavori in piazza Aguselli, che, secondo quanto riferito dall’assessore ai Lavori pubblici alla stampa, potrebbero protrarsi fino a ridosso del periodo natalizio e addirittura riprendere durante i saldi invernali”.

“Negli ultimi mesi - si legge nella nota - le associazioni hanno ricevuto numerose segnalazioni dagli operatori della zona: i lavori procedono in modo disomogeneo, con presenze a intermittenza nei cantieri, aree che vengono chiuse e poi riaperte e una generale sensazione di incertezza. Nel frattempo, le attività commerciali e artigianali della piazza e delle vie limitrofe stanno subendo danni significativi, aggravati dalla riduzione dei parcheggi e dal calo dei flussi di clientela. Non è ancora chiaro se i rallentamenti siano dovuti a questioni tecniche o a vincoli della Sovrintendenza, ma le associazioni ritengono indispensabile un incontro urgente con il Comune per ottenere un aggiornamento ufficiale e trasparente sullo stato dei lavori e sui tempi reali di completamento. In più occasioni era stata annunciata la conclusione dell’intervento entro il periodo natalizio, così da consentire uno svolgimento regolare della stagione commerciale più importante dell’anno. L’eventualità che i cantieri restino incompleti durante le festività e vengano terminati solo dopo l’Epifania rischia di compromettere anche la stagione dei saldi, con ulteriori gravi ripercussioni economiche per le imprese”.

“Serve un confronto”

Le associazioni chiedono pertanto un confronto immediato con l’amministrazione comunale, non solo per avere chiarimenti puntuali, ma anche per discutere l’attivazione di misure di sostegno a favore delle imprese penalizzate dai lavori, sia in piazza Aguselli sia nelle altre aree del centro interessate da cantieri, come quella intorno al Palazzo Oir, dove proseguono gli interventi per la nuova Pinacoteca. “Comprendiamo perfettamente il valore dei lavori pubblici e il loro ruolo nel migliorare la città – sottolineano Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA – ma è altrettanto importante pensare a chi, in questi mesi, continua a tenere accese le luci delle proprie attività nonostante i disagi. Dopo l’esperienza di piazza della Libertà sappiamo quanto sia complesso rilanciare un’area penalizzata da lunghe chiusure: non vogliamo che si ripeta lo stesso errore. Il nostro impegno è tutto a difesa delle imprese e della vitalità del centro storico”.

