Cesena, “preoccupati per i ritardi dei lavori in piazza Aguselli”: le associazioni chiedono un incontro al Comune

Le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato cesenate - Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna - attraverso una nota esprimono “forte preoccupazione per la situazione dei lavori in piazza Aguselli, che, secondo quanto riferito dall’assessore ai Lavori pubblici alla stampa, potrebbero protrarsi fino a ridosso del periodo natalizio e addirittura riprendere durante i saldi invernali”.

“Negli ultimi mesi - si legge nella nota - le associazioni hanno ricevuto numerose segnalazioni dagli operatori della zona: i lavori procedono in modo disomogeneo, con presenze a intermittenza nei cantieri, aree che vengono chiuse e poi riaperte e una generale sensazione di incertezza. Nel frattempo, le attività commerciali e artigianali della piazza e delle vie limitrofe stanno subendo danni significativi, aggravati dalla riduzione dei parcheggi e dal calo dei flussi di clientela. Non è ancora chiaro se i rallentamenti siano dovuti a questioni tecniche o a vincoli della Sovrintendenza, ma le associazioni ritengono indispensabile un incontro urgente con il Comune per ottenere un aggiornamento ufficiale e trasparente sullo stato dei lavori e sui tempi reali di completamento. In più occasioni era stata annunciata la conclusione dell’intervento entro il periodo natalizio, così da consentire uno svolgimento regolare della stagione commerciale più importante dell’anno. L’eventualità che i cantieri restino incompleti durante le festività e vengano terminati solo dopo l’Epifania rischia di compromettere anche la stagione dei saldi, con ulteriori gravi ripercussioni economiche per le imprese”.