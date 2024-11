Cesena, Premio Novello 2024: ecco come votare

Venerdì 13 dicembre si terrà la cerimonia di assegnazione del 18° Premio Malatesta Novello – Città di Cesena, appuntamento che, per sua stessa natura, mette in dialogo passato, presente e futuro nel nome della città e delle eccellenze che la valorizzano, la promuovono e la rappresentano in Italia e nel mondo. Istituito nel 2007, il prestigioso riconoscimento conferito dall’Amministrazione comunale nasce come omaggio di stima, esclusivamente di prestigio morale, da attribuire a persone, cesenati per nascita o residenza, che abbiano operato a favore della città e che si siano distinte per la loro opera meritoria in campo sociale, culturale, artistico, scientifico, sportivo o economico.

“A distanza di diciotto anni – commenta l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi – il Premio Malatesta Novello continua a suscitare particolare interesse tra i cesenati. Nato su idea del sindaco Giordano Conti e dedicato al Signore di Cesena all’origine della nostra meravigliosa Biblioteca, questo riconoscimento premia cittadine e cittadini meritevoli che, attraverso i propri talenti, portano alto il nome della città. Nel corso delle scorse edizioni, il premio è stato assegnato a donne e uomini che operano in ambiti diversi: dalla scuola all’imprenditoria, per approdare allo sport, all’editoria, alla scienza e alla medicina. E molti di loro ancora oggi contribuiscono ad elevare la nostra città. Con queste premesse – prosegue l’Assessore – ci apprestiamo dunque a lanciare l’edizione 2024 e lo facciamo coinvolgendo ancora una volta tutta la popolazione, perché il premio Malatesta Novello è un premio di comunità, che guarda al passato, al presente e al futuro comune. Come previsto dal Regolamento, nelle prossime settimane tutti i cesenati potranno proporre la candidatura di un concittadino che ha dato lustro alla nostra città in Italia o nel mondo, accompagnandola da una motivazione”. È questa una formula adottata dalla tredicesima edizione del Premio (2019) che l’Amministrazione comunale ripropone alla luce del particolare interesse che il premio riscuote ogni anno in città.