Cesena
  • 08 novembre 2025
Cesena. Premio Malatesta Novello, ultime ore per le candidature

Sarà il merito ad essere riconosciuto, nel segno della gratitudine. Giovedì 20 novembre, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, si terrà la cerimonia di assegnazione del 19° Premio Malatesta Novello – Città di Cesena, appuntamento che, per sua stessa natura, crea una relazione diretta, e tante volte emozionante, tra passato, presente e futuro nel nome della città e delle eccellenze che la valorizzano, la promuovono e la rappresentano in Italia e nel mondo.

Un riconoscimento di prestigio morale

Istituito nel 2007, il prestigioso riconoscimento conferito dall’Amministrazione comunale nasce come omaggio di stima, esclusivamente di prestigio morale, da attribuire a persone, cesenati per nascita o residenza, che abbiano operato a favore della città e che si siano distinte per la loro opera meritoria in campo sociale, culturale, artistico, scientifico, sportivo o economico.

Come candidare un concittadino

Fino a lunedì 10 novembre, tutti i cesenati potranno proporre la candidatura di un concittadino che, attraverso il proprio operato, abbia dato lustro alla città in Italia o all’estero, accompagnando la proposta con una breve motivazione. Il modulo per la candidatura è disponibile sulla homepage del sito del Comune (https://bit.ly/candidature-novello2025) e sulle pagine Facebook del Comune e della Biblioteca Malatestiana.

Fino a tre premiati nelle diverse categorie

Anche quest’anno la Giuria del Premio, presieduta dal Sindaco Enzo Lattuca, prenderà in esame tutte le proposte per individuare fino a tre personalità meritevoli nelle categorie relative all’impegno nella città di Cesena, nel mondo e alla memoria.

Nel 2024 l’ambìto riconoscimento è stato assegnato a Serena Biondini, Roberto Mercadini e Chiara Santini, illustri cesenati che si sono distinti per la loro opera meritoria negli ambiti dell’informazione, della comunicazione e delle arti culturali e accademiche.

