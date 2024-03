Cesena, pochi sponsor: bosco urbano “dimezzato”

Si è materializzato ma solo a metà, perché non si sono per ora trovati abbastanza finanziatori privati, il bosco urbano nell’area di Sant’Anna, vicino alla caserma dei vigili del fuoco. Ma c’è ancora la possibilità di completarlo, perché il Comune ha concesso una proroga ad “Arbolia”, la società benefit di Snam e di Cassa Depositi e Prestiti, che ha proposto di realizzarlo e nelle settimane scorse ha chiesto più tempo per portare a compimento il progetto.

Si tratta di uno dei due grandi interventi di forestazione urbana su cui il Comune ha puntato per creare alle porte del centro nuovi polmoni verdi in grado di assorbire l’inquinamento e di apportare i tanti altri benefici garantiti dalla presenza di boschi. Nei giorni scorsi se ne è parlato anche al teatro Bonci, durante l’incontro con Stefano Mancuso, sostenitore della tesi secondo cui bisognerà piantare mille miliardi di alberi nel prossimo decennio per guadagnare il tempo che serve per evitare che la vita umana sul pianeta venga spazzata via a causa dei livelli abnormi di anidride carbonica che si sono toccati. Ha detto quelle parole alla presenza, tra gli altri, del sindaco Enzo Lattuca e dell’assessora Francesca Lucchi e il piano di forestazione programmato nell’area tra la zona delle concessionarie d’auto e il fiume Savio va in quella direzione. Così come l’intervento “gemello” lungo via Machiavelli, a pochi passi di distanza, dove su un terreno di 3 ettari e mezzo a ridosso del Campus universitario nel quartiere ex Zuccherificio sono state messe a dimora 5.900 piantine forestali, di cui 183 arboree e le altre arbustive, oltre a 150 alberi di maggiori dimensioni.

Invece nell’area Sant’Anna, che si estende per quasi 20mila metri quadrati, dovrebbero essere collocate 2.977 piante, ma le risorse trovate da “Arbolia”, attraverso clienti di quello che è classificato come “sponsor tecnico”, sono bastate solo per metterne circa la metà. Alcuni giorni fa sono state ultimate queste parziali piantumazioni, prima della scadenza dei termini, fissati al prossimo 31 marzo, per attuare quanto era stato pattuito nelle prime settimane del 2023. Ma allo stesso tempo la società ha chiesto all’amministrazione comunale altro tempo per vedere se si può fare di più, centrando l’obiettivo fissato (per il quale mancano ancora circa 1.500 piantumazioni da fare) o almeno avvicinandosi. La domanda è stata accolta e così è stata spostata avanti di 12 mesi, fino al 31 marzo 2025, la data entro cui potere individuare clienti dello sponsor che possano permettere la realizzazione del progetto.

Tra l’altro, per quel rimboschimento si potrà contare non solo sull’impegno preso da “Arbolia” per due anni di prendersi cura dell’area, ma anche su ulteriori tre anni di manutenzioni di cui la Fondazione Cassa Risparmio di Cesena si farà carico, a seguito di un accordo sottoscritto che contempla un onere a suo carico fino a un massimo di 7mila euro annui, destinato a questa attività. Un’attività fondamentale, perché spesso la difficoltà più grande non è quella di piantare alberi ma di assicurarne la sopravvivenza nel tempo, e anche una fruibilità in forma sostenibile da parte di chi si vuole immergere di tanto in tanto in queste zone arboree di grande valore ambientale e naturalistico.