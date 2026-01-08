Cesena, “Play Active School”: un progetto di attività motoria per 20 classe della scuola primaria

Anno nuovo, sport al centro. È questo l’obiettivo principale del progetto ‘Play Active School’, iniziativa dedicata alla promozione dell’attività motoria nelle scuole primarie della provincia di Forlì-Cesena, che prenderà avvio nel 2026 e a cui il Comune di Cesena ha aderito. Il progetto si inserisce pienamente nel percorso ‘Cesena Sport City’, la strategia dell’Amministrazione comunale volta a mettere il movimento e lo sport al centro della vita quotidiana delle famiglie, coniugando benessere e socializzazione, oltre a sostenere la modernizzazione e l’ampliamento degli impianti sportivi cittadini.

“La pratica sportiva – commenta l’assessore allo Sport Christian Castorri – è fondamentale ad ogni età, già a partire dall’infanzia quando diventa cruciale per lo sviluppo fisico, cognitivo e socio-emotivo e per costruire abitudini sane e affrontare sfide, seguendo un approccio graduale e ludico, specialmente nei primi anni. È questa la ragione per cui attraverso l’adesione a ‘Play Active School’ riconosciamo ancora una volta allo sport un ruolo fondamentale come fattore di crescita, inclusione e benessere ribadendo, in questo caso, l’importanza di rafforzare il rapporto tra scuola, istituzioni e associazioni sportive. A questo proposito, è bene ricordare come Cesena vanti dati superiori alla media nazionale in termini di partecipazione giovanile: il 64 per cento dei bambini della scuola primaria pratica almeno uno sport in associazione; l’11,5 per cento ne pratica due; solo il 25 per cento non è attivo sportivamente, contro una media italiana del 41 per cento. Anche per migliorare questo ultimo dato – prosegue l’assessore – continueremo a investire nello sport giovanile, nella qualificazione dell’offerta educativa e nella costruzione di una comunità sempre più attenta al benessere delle nuove generazioni. Lo faremo, nel corso dell’anno, con alcune scuole cittadine sperimentando un percorso sportivo che certamente avvicinerà molti bambini alla pratica sportiva”.

Promosso e coordinato dall’Ufficio scolastico regionale, il progetto coinvolgerà complessivamente 20 classi di scuole primarie di Cesena e si pone l’obiettivo di formare e sostenere gli insegnanti, attraverso un percorso teorico-pratico che prevede l’affiancamento in classe di esperti tutor. L’iniziativa offre inoltre ai bambini delle classi prima, seconda e terza la possibilità di seguire lezioni di attività psicomotoria strutturate e continuative, colmando un vuoto nell’attuale organizzazione didattica, che prevede la presenza dei docenti di educazione motoria di nomina statale solo nelle classi quarte e quinte.

Il progetto prevede: laboratori di psicomotricità nelle classi delle scuole aderenti; la fornitura di kit sportivi per percorsi e giochi motori; percorsi di formazione rivolti a insegnanti ed educatori; collaborazioni con associazioni ed enti del territorio, tra cui l’Azienda USL della Romagna, per la promozione di corretti stili di vita rivolti ai bambini e alle loro famiglie.