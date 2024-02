Cesena, piste ciclabili tra Borello e Borgo delle Rose e in via Cerchia Sant’Egidio: avanzano i lavori

A Cesena sono state avviate le opere propedeutiche all’avvio vero e proprio del cantiere riguardante la realizzazione della ciclopedonale che collegherà, per circa 700 metri, il quartiere Borello alla frazione di Borgo delle Rose, per un investimento complessivo dell’Amministrazione comunale di 380 mila euro. A questo proposito, al fine di consentire le attività di pulizia e tracciamento tecnico lungo il percorso dove sorgerà la ciclabile, a partire dai prossimi giorni la viabilità lungo via Linaro sarà modificata temporaneamente da un senso unico alternato con semaforo o movieri.

“Quest’opera – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – è particolarmente attesa dal Quartiere e da tutti coloro che grazie a questa nuova infrastruttura stradale potranno raggiungere la frazione di Borgo delle Rose in assoluta sicurezza. L’appalto della realizzazione della pista ciclabile è stato aggiudicato alla Ditta Clas di San Piero in Bagno ma dopo l’alluvione l’iter ha subito un temporaneo arresto a causa di un brusco mutamento della scarpata sovrastante la pista. In accordo con la ditta esecutrice gli uffici comunali preposti hanno così avviato un approfondimento tecnico delle scarpate stradali affidando due specifici incarichi per la realizzazione di una piccola opera di sostegno in cemento armato e per lo studio idrologico della scarpata stradale di monte. Ora, una volta concluse le attività di picchettamento del tracciato, precedute dal sopralluogo effettuato nella giornata di ieri dai tecnici e dalla Ditta, si darà avvio al cantiere vero e proprio”.

In via Cerchia di Sant’Egidio

Intanto, procedono spediti i lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo via Cerchia di Sant’Egidio (dell’ammontare complessivo di 600 mila euro) che si estenderà da via Ravennate e via Cervese per una lunghezza complessiva di 1,8 chilometri. Al momento il cantiere è arrivato all’altezza di via Polesine.

Il completamento della ciclabile lungo l’asse della via Cerchia di Sant’Egidio si inserisce nell’ambito della realizzazione della Bicipolitana, vera e propria metropolitana su due ruote in superficie. Da via Torriana a via Boscone la pista è già presente, anche se questo tratto è interessato da ulteriori opere di manutenzione della pavimentazione e dei cordoli di separazione dalla carreggiata. L’attuale progetto prevede la realizzazione della pista ciclo-pedonale nei tratti tra le vie Cervese e Torriana e le vie Boscone e Ravennate. Nello specifico, tra la via Cervese e la via Torriana la pista verrà realizzata in sostituzione dell’attuale marciapiede che sarà demolito per far posto ad un percorso con spartitraffico e carreggiata; da via Torriana a via Boscone invece si procederà con la ristrutturazione e pulizia della pista esistente e da via Boscone alla Rotonda Callas con la realizzazione del percorso ciclo-pedonale sulla banchina sovrastante lo scolo consorziale tombinato.