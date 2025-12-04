Cesena, Pinacoteca: alleanza con il Liceo Classico per valorizzarla

Il Liceo classico ‘Vincenzo Monti’ di Cesena, in collaborazione con il Servizio Musei e Gallerie del Comune di Cesena, avvia ‘Tracce’, un progetto condiviso che ha l’obiettivo di valorizzare la Pinacoteca comunale e il patrimonio artistico in essa custodito.

Il percorso vede protagonisti gli studenti del triennio, che – dopo uno studio approfondito guidato dalle docenti di Storia dell’arte Stella Ricci e Francesca Renzi – propongono visite guidate aperte alla cittadinanza, offrendo percorsi coinvolgenti e ricchi di contenuti. L’iniziativa rientra tra le attività di Formazione Scuola Lavoro, permettendo agli studenti di avvicinarsi in modo attivo e partecipato alla storia e all’arte del proprio territorio, e di sviluppare competenze trasversali quali la comunicazione in pubblico, la collaborazione in gruppo e la gestione di un progetto culturale.

“Con il progetto ‘Tracce’ – commenta l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi – il Liceo Classico ‘Vincenzo Monti’, cui va il nostro ringraziamento, conferma la propria vocazione alla promozione culturale e rafforza il legame con la comunità. Non è la prima volta che il Comune, attraverso il settore Biblioteca Malatestiana e Cultura, collabora attivamente con gli istituti scolastici cittadini. Basti pensare a Casa Serra, riportata all’attenzione dei cesenati e dei visitatori grazie alle visite guidate dai giovani ciceroni dell’indirizzo Turistico dell’Istituto Tecnico Economico ‘Renato Serra’”.

Il grande successo delle precedenti edizioni di ‘Tracce’ e il forte interesse degli studenti verso la Storia dell’arte hanno motivato il Liceo ‘Monti’ ad ampliare la propria offerta formativa: dall’anno scolastico 2026-2027 infatti sarà attivo il Liceo classico per l’Arte.

Si tratta di un nuovo potenziamento storico-artistico del percorso classico, che offrirà allo studente la possibilità di approfondire lo studio dell’arte e dell’archeologia già dal primo biennio, consentendo allo studente di maturare consapevolezza sul valore civico del patrimonio storico-artistico e archeologico.

Tutte le visite guidate si svolgeranno nelle sale espositive della Pinacoteca comunale, in due turni con inizio alle ore 16 e alle ore 17.30. Sabato 6 dicembre si terrà la visita dedicata a ‘I Santi Filippo Apostolo e Francesca Romana’ di Cristoforo Serra; sabato 31 gennaio ‘Estasi di San Guarino’ di Giovan Battista Razzani; sabato 14 marzo ‘Madonna con Bambino e Annunciazione’ del Sassoferrato; sabato 18 aprile ‘Suicidio di Sofonisba o Artemisia che beve le ceneri del marito’ di Giovanni Forabosco. Ultimo appuntamento in programma a maggio 2026 in occasione della Notte Europea dei Musei.