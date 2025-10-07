Cesena, picchia la madre e la colpisce al volto: a Borello arrivano i Carabinieri e lo allontanano d’urgenza dalla casa

A Cesena i carabinieri della stazione di Borello hanno eseguito, nella flagranza di reato, la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare a carico di un uomo per “lesioni personali aggravate” ai danni della madre convivente.

I militari sono intervenuti in pieno giorno, a seguito di richiesta avanzata dalla vittima, all’interno della sua abitazione. La donna si presentava dolorante al viso in quanto poco prima il figlio, al culmine di una lite per futili motivi, l’aveva colpita violentemente al volto facendola rovinare a terra. La donna è stata subito soccorsa dai sanitari e trasportata al Pronto Soccorso del Bufalini per essere sottoposta alle cure del caso.

L’uomo, previa autorizzazione del Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Forlì, è stato sottoposto all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Risponderà di lesioni personali, aggravate dall’entità del danno e dall’essere avvenute in ambito familiare.