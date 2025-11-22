Cesena, Piano Freddo 2025: accoglienza e sostegno alle persone senza dimora

Con l’arrivo delle prime basse temperature, anche quest’anno i Servizi sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio hanno attivato il Piano Freddo, sistema articolato e silenzioso di protezione che continua, quotidianamente nei mesi invernali, a offrire assistenza e accoglienza alle persone senza dimora che vivono sul territorio.

“Il Piano Freddo – commenta l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo – non è solo un insieme di strutture e servizi, ma l’espressione concreta di una comunità, istituzioni, associazioni e cittadini, che si adopera per il prossimo e per le fasce più deboli della popolazione. Attraverso una rete coesa e un lavoro quotidiano che si svolge lontano dai riflettori, i nostri operatori forniscono supporto a chi vive in condizioni di fragilità estrema, con l’obiettivo di costruire percorsi di reinserimento e dignità per tutti. Il lavoro sul territorio è accompagnato da un costante monitoraggio della presenza delle persone senza dimora in strada”.

L’Unità di Strada ‘Via delle Stelle’ ha registrato, nel corso del 2024, un incremento significativo dei contatti: le persone incontrate sono state 244, contro le 217 dell’anno precedente. Dal 1° gennaio al 19 novembre 2025 le persone già intercettate sono 227, segno della crescente attenzione verso chi rischia di rimanere escluso dai servizi o non chiede spontaneamente aiuto. Ad oggi si stima che sul territorio dell’Unione vivano in strada circa 50 persone, 23 delle quali considerate particolarmente fragili; tra queste sono presenti anche 2 donne.

Le strutture di accoglienza Oriola e piazzetta Ravaglia, lo Spazio Sociale Diurno in via Comandini e il Pronto Intervento Sociale attivo 24 ore su 24 sono servizi realizzati in convenzione con Arci Ragazzi, Cooperativa Piazza Grande e Opera Don Dino, responsabile dell’Unità di Strada ‘Via delle Stelle’. A questa rete si aggiungono le importanti collaborazioni con Caritas, Cucine Popolari e altre realtà del privato sociale che ogni giorno garantiscono vicinanza, beni di prima necessità e ascolto.

Negli ultimi mesi i Servizi Sociali dell’Unione Valle Savio hanno attivato tre nuovi progetti che arricchiscono l’azione di presa in carico. Il primo è ‘Care Together’, finanziato dal Pnrr nell’ambito della Missione 5 dedicata alla lotta alla povertà estrema. Il progetto è nato per accompagnare le persone senza dimora ricoverate nell’Ospedale di Comunità ‘Valle Savio’ di San Piero in Bagno e garantire loro una continuità di cura che prosegue anche dopo le dimissioni. A questo scopo è stata costituita un’équipe dedicata, composta da un coordinatore e da un operatore educativo, che in stretta collaborazione con i Servizi Sociali territoriali, il personale sanitario e l’Unità di Strada costruisce percorsi personalizzati e monitora costantemente la situazione delle persone accolte. Il progetto svolge inoltre un importante ruolo di raccordo nel periodo post-ricovero, prevenendo il ritorno in strada e favorendo un reinserimento graduale e protetto nel territorio.

Accanto a questo è stato avviato ‘Abitare di più’, finanziato dal Pnrr e dedicato in particolare alle persone senza dimora che vengono dimesse dagli ospedali o da altre strutture sanitarie ma non dispongono di un luogo adeguato per continuare terapie e convalescenza. Due appartamenti, uno in via del Mare e uno in via Maratona, sono stati predisposti per accogliere complessivamente dieci persone, suddivise in stanze doppie: quattro donne e sei uomini. L’équipe del progetto, formata da un coordinatore e due operatori educativi, lavora con continuità insieme ai Servizi Sociali territoriali e si riunisce ogni due settimane per monitorare i casi e definire gli interventi più appropriati.

A questi percorsi si aggiunge una nuova collaborazione con la Croce Rossa Italiana, che, attraverso un equipaggio sanitario dedicato, effettua regolari visite presso le strutture di accoglienza e allo Spazio Diurno. Questo contributo consente di monitorare lo stato di salute delle persone ospitate, intercettare tempestivamente situazioni critiche e svolgere attività di educazione all’uso corretto dei farmaci, un aspetto spesso fondamentale per chi vive in condizioni di fragilità.

Il sistema di accoglienza mette a disposizione complessivamente 102 posti letto, distribuiti tra le varie strutture: piazzetta Ravaglia con ventisette posti, di cui tre riservati alle donne, più tre posti di pronto intervento; Oriola con sedici posti e due ulteriori per persone automunite; le accoglienze Housing First con dieci posti per uomini e quattro per donne; l’Housing Sanitario con sei posti per uomini e quattro per donne; l’Housing Lavoratori con otto posti più altri otto finanziati nell’ambito del progetto FAMI; la struttura del Vescovado con dodici posti e quella di Martorano di Papa Giovanni XXIII che offre quattro posti dedicati a persone con particolari problemi di salute. Lo Spazio Sociale Diurno, operativo ogni pomeriggio, rappresenta un ulteriore punto di riferimento e accoglie quotidianamente una media di venti persone offrendo un luogo sicuro, riscaldato, in cui trovare ascolto, supporto e orientamento.