Cesena, pestaggio fuori dalla disco: prognosi di 30 giorni per un 18enne

Massacrato di botte fuori da una nota discoteca in zona Ippodromo, molto frequentata da giovanissimi.

Molto probabilmente un pestaggio sul quale indagano gli agenti del commissariato di polizia, che sono intervenuti nell’imminenza dei fatti e poi ieri mattina sono andati a interrogarlo nella stanza d’ospedale dove era ricoverato, per cercare di fare il punto su quanto avvenuto. Non risulta al momento che altri ragazzi abbiano dovuto far ricorso alle cure mediche.

Tutto è successo all’esterno del locale da ballo, nella nottata tra venerdì e sabato.

Pare si sia trattato di un pestaggio vero e proprio, con il ferito che è stato colpito ripetutamente al volto. Le indagini vogliono appurare se si sia trattato di una aggressione compiuta da un gruppetto di persone, oltre a capire i motivi scatenanti del violentissimo alterco.

Il risultato è stato che sul posto è dovuta intervenire l’ambulanza del 118 e la volante della polizia di Stato.

Il ragazzo, maggiorenne da poco tempo, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini e poi ricoverato nel reparto maxillo facciale con una prognosi di 30 giorni.