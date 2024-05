Cesena, per il Liceo Righi un progetto teatrale da applausi

Si è concluso lo scambio fra il Liceo scientifico Righi di Cesena e l’omologo liceo Paleocapa di Rovigo, capofila di un parallelo progetto di teatro. Le ragazze e i ragazzi di Cesena erano già stati in trasferta due giorni nel polesano, dove hanno avuto la possibilità di portare in anteprima il loro lavoro di quest’anno, #Antigone, davanti a un pubblico di loro coetanei negli spazi del TeatroStudio. In questi giorni dal Veneto è arrivato, ospite presso le famiglie dei liceali cesenati, il gruppo che ha portato in scena L’Inferno dei ragazzi.

Al teatro Bogart, di fronte agli studenti del Righi e alla loro Dirigente, si è assistito così ad una rappresentazione molto potente di due canti, il primo e il quinto, della Divina Commedia. Il riscontro da parte del pubblico è stato ottimo: gli studenti sono stati rapiti per tutto il tempo da uno spettacolo che ha dato voce e soprattutto corpo alle parole di Dante.

Sotto la regia di Massimo Munaro, fondatore del del Teatro del Lemming, storico teatro di ricerca attivo sul piano nazionale ed internazionale, i 19 del gruppo polesano hanno tenuto un altissimo livello di coinvolgimento con una presenza che li faceva tutti protagonisti. Tutti sempre presenti sul palco, i giovani hanno creato una tensione che li ha fatti essere un “corpo unico” indipendentemente dalle battute recitate. Fra circa due settimane, il 3 e 4 giugno, il gruppo teatrale del Righi avrà modo di portare la sua #Antigone, risultato dell’attività di questo terzo anno di esperienza, al Teatro Bonci.