Cesena, per il 2024 bilancio di previsione in crescita ma «stravolto» dall’inflazione

Per la quinta e ultima volta in questo mandato, ieri l’assessore Camillo Acerbi ha presentato la proposta di bilancio 2024 al Consiglio comunale. Un bilancio che con i precedenti condivide almeno due caratteristiche: è in crescita rispetto all’anno precedente, e ha richiesto «uno stravolgimento» rispetto all’anno precedente. A causarlo quest’anno non è l’alluvione, ma l’inflazione.

È bilancio da quasi 120 milioni quello della proposta presentata ieri. Per la parte corrente prevede una possibilità di entrate e quindi di spesa di 81,7 milioni di euro. Rispetto allo scorso anno 5,5 milioni in più di cui solo 2,5 milioni frutto di partite straordinarie quali ad esempio la coda dei trasferimenti per le somme urgenze post alluvione. Cresce anche la parte degli investimenti: se ne prevedono per 39,9 milioni nel 2024, 7 milioni in più rispetto allo scorso. La crescita di anno in anno è una delle costanti dei bilanci messe in evidenza da Acerbi. «Abbiamo trovato nel 2019 un bilancio che valeva 72 milioni per la parte corrente, e 14 milioni lato investimenti. La parte corrente è cresciuta in media di 1,3 milioni, circa un +2%, all’anno».

La seconda caratteristica ricorrente che nomina riguarda i contenuti: lato entrate elenca la lotta all’evasione da cui si prevede di recuperare altri 800mila euro, le alienazioni, da cui anche per il 2024 6 milioni di euro, e ancora la partecipazione ai bandi (Pnrr, regionali, europei). Lato spesa cita invece la scuola: +445mila euro nella parte corrente, 12 milioni di euro lato investimenti, che diventano 22 milioni se si considera il triennio.

Quando descrive la terza caratteristica che accomuna tutti e 5 i bilanci Acerbi parla dello «stravolgimento» che tutti in una certa misura hanno subito. «Nel 2019 ce la siamo cercata», ammette. Il bilancio di previsione 2020 venne infatti stravolto per accogliere gli impegni di programma: «la cancellazione delle rette per le scuole dell’infanzia, la riduzione di quelle dei nidi, l’aumento delle manutenzioni, le nuove azioni la lotta all’evasione fiscale, le alienazioni... una serie di scelte che cambiarono il bilancio. A due mesi dall’approvazione di quel bilancio è arrivato il Covid» ne sono conseguiti una serie di atti urgenti per recepire i primi ristori, «ma il momento clou di quello stravolgimento è stato il bilancio di previsione 2021». Pochi mesi dopo sarebbe arrivato il Pnrr, i cui effetti dirompenti si sarebbero visti nel bilancio di previsione 2022. Il bilancio di previsione 2023 è stato dominato dai rincari energetici, «Per la prima volta abbiamo dovuto usare parte avanzo per coprire rincari», ha ricordato.

«Anche questo anno c’è uno stravolgimento e non è l’alluvione a causarlo». Sono infatti riconducibili al capitolo “alluvione” meno di 3 milioni su 120. Questo perché, ha spiegato Acerbi, «i 33 milioni della fase della ricostruzione, non possono essere iscritti a bilancio fino a quando non c’è almeno un atto normativo che ne preveda l’erogazione. Non si tratta di una polemica - ha precisato - ma di un dato tecnico. Arriveranno, ma ancora non ci sono».

A stravolgere questo bilancio è invece l’inflazione. «Da giugno 2019 a oggi è cresciuta del 16,1%. Ci sarebbe una soluzione semplice: ritoccare aliquote fiscali e/o tariffe. Ce ne sarebbe stata la possibilità tecnica e politica. Non lo abbiamo fatto perché lo avevamo promesso, ma anche perché siamo consci che quegli stessi aumenti li hanno subiti le famiglie, compreso i duemila nuclei che stanno vivendo sulla propria pelle l’impatto diretto dell’alluvione». Coprire questi maggiori costi senza farli ricadere sui cittadini «è stata la fatica più grande», e Acerbi annuncia sin da ora la scelta di «ipotecare parte dell’avanzo di bilancio». Ma conferma: «Non toccheremo aliquote e tariffe».

La crescita che registra anche quest’anno il bilancio di previsione nella proposta presentata ieri porta il piano investimenti per il 2024 a quasi 40 milioni di euro, che nel triennio diventano 86 milioni, merito soprattutto del Pnrr. Acerbi scorre il piano degli investimenti si sofferma su quelli più onerosi: per la piscina comunale 11,6 milioni, per la rigenerazione del complesso Ex Roverella (Pnrr) 11,4 milioni, ci sono i 10,3 milioni per la demolizione e ricostruzione della scuola Anna Frank (Pnrr), i 6,3 milioni per la rigenerazione delle aree prospicienti la Stazione (Pnrr). Per il polo di atletica all’Ippodromo (Pnrr) 3,1 milioni, per il polo sportivo di Villa Chiaviche (Pnrr) 2,6 milioni. La palestra della scuola Anna Frank costerà 2,3 milioni, per le manutenzioni all’impiantistica sportiva ci sono 1,6 milioni. E ancora 1,4 milioni per il nuovo asilo all’Osservanza (Pnrr), 1,2 milioni per il nido di San Vittore (Pnrr). 2,4 milioni di ristrutturazioni e ricostruzioni tra strade urbane e extraurbane. Per la ciclabile di San Giorgio 1,1 milioni, il nuovo nido di Villa Chiaviche (Pnrr) 1,1 milioni, la ciclabile di via Torino 1 milione, quella di Calisese 1 milione, per la manutenzione alloggi Erp di via Mancini 1 milione, per il nuovo polo infanzia Osservanza (Pnrr) 1 milione.

«Sono investimenti che innescheranno un duplice affetto positivo - ha detto l’assessore -: trasformeranno la città, e avranno ricadute positive sull’economia locale visto che sono appalti quasi sempre vinti da ditte locali».