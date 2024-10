Cesena, per girare in auto usa una patente con le date cancellate: denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri di Cesena nello scorso fine settimana, hanno predisposto un’attività di controllo straordinaria rivolta in particolare al centro storico. Due uomini sono stati trovati, nelle ore notturne, in possesso rispettivamente di un coltello a serramanico e di un taglierino lunghi oltre 20 cm, senza che fossero in grado di giustificarne il motivo. Armi sequestrate e due denunce per “porto ingiustificato in luogo pubblico di strumenti atti ad offendere”;

Un uomo è stato controllato e trovato in possesso di una bicicletta risultata rubata. La bici è stata restituita al legittimo proprietario e l’uomo denunciato per “ricettazione”;

Due automobilisti sono stati denunciati per “guida in stato di ebbrezza” e per “falso materiale connesso con la contraffazione di documenti di guida”. In particolare un giovane, controllato alla guida di un’auto e sottoposto ad accertamento con alcoltest, è risultato con un tasso alcolemico di oltre 1 g/l, con patente di guida ritirata e veicolo affidato a terzi. L’altro automobilista, sempre un giovane, straniero, alla richiesta dei documenti di guida, mostrava una patente rilasciata da un Paese extra UE nella quale erano state cancellate e rese illeggibili le date di rilascio e quella di scadenza. Documento sottoposto a sequestro e conducente denunciato per falsità materiale. Contestata a suo carico anche la violazione amministrativa di guida senza patente con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.