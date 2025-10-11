Cesena, pavimento della piazza unto dopo il festival: “Servirà tempo per ripulire”

L’edizione 2025 del Festival internazionale del cibo di strada è tornato nella location originale di piazza Almerici.

Il “dopo festival” non è stato privo di polemiche. Graziano Castiglia, sui social, ma anche il cesenate Maurizio Petracci, hanno in queste ore stigmatizzato lo stato in cui versa parte della nuova pavimentazione.

«Costata lavori da 4 milioni ed ora resa “impulibile” dall’unto caduto a terra».

Confesercenti, che coordina da sempre il festival, tramite il proprio direttore Graziano Gozi, spiega che le opere di ripulitura sono ancora in corso. «C’è stato un primo passaggio l’altro giorno – racconta –. L’idropulitrice a caldo verrà nuovamente inviata sulla piazza. Ma mi sento di dire che per ripulire servirà un po’ di tempo. Chi sporca deve pulire e su questo non ci piove. Per capire però cosa sia successo e come mi servirebbe poter guardare le telecamere di sicurezza che sono in azione sulla piazza. Ma non è uno strumento che io possa utilizzare».

Qualunque sia la dinamica che ha portato l’unto a terra, difficile sarà vederlo sparire a breve. Al netto dell’azione delle macchine pulitici il materiale di cui è fatta la piazza facilmente tornerà allo stato precedente soltanto per consunzione, di qualche millimetro, dettata da tempo e usura.