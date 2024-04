Cesena, parcheggio Sacro Cuore, la svolta: ecco 60 posti auto dopo l’accordo con il Comune

Svolta per un tema caldo a Cesena. Il centro storico potrà contare su ulteriori 60 posti auto. È stato raggiunto l’accordo tra l’Amministrazione comunale di Cesena e la Cooperativa Sacra Famiglia, proprietaria dell’area che attualmente ospita il complesso scolastico della Fondazione Sacro Cuore in via padre Vicinio da Sarsina, angolo con via Verdi e via Pascoli, di fronte ai Giardini pubblici. “Nei prossimi giorni - annuncia il Comune - si procederà con la stipula di un contratto preliminare per l’acquisizione, a fronte di un corrispettivo economico di un milione di euro, del diritto di superficie ventennale dell’area su cui la proprietà, entro il 31 dicembre 2024, realizzerà a proprie spese un parcheggio”.

“Questa nuova area di sosta – commenta il sindaco Enzo Lattuca – è frutto di un lavoro di confronto tra il Comune e la Cooperativa Sacra Famiglia e rappresenta una risposta concreta a una criticità più volte emersa nell’ambito del dibattito pubblico. Dopo aver reso gratuito anche il sabato il parcheggio ‘Mattarella’, al fine di favorire la sosta a ridosso del centro e di valorizzare dunque tutte le attività di servizio e commerciali che lo popolano, abbiamo avviato un’interlocuzione con la Cooperativa Sacra Famiglia raggiungendo un accordo ventennale che prevede, da parte del privato, la costruzione, a proprie spese e per un investimento di 180 mila euro, dell’area da adibire a parcheggio. Una volta conclusi i lavori di realizzazione, il Comune gestirà la struttura, aperta 24 ore al giorno, conformando le tariffe di utilizzo a tutti gli altri parcheggi in struttura della città. Questo nuovo parcheggio – prosegue il Sindaco – deve essere letto necessariamente nei termini di un servizio a vantaggio di tutti fruibile nelle immediate vicinanze del centro storico. Inoltre, la durata ventennale rappresenta un periodo lungo e sufficientemente adeguato per mettere in atto ulteriori interventi a livello cittadino per una mobilità sostenibile e sempre più integrata, volti a ridurre la domanda di sosta”.

L’acquisizione del diritto di superficie dell’area che insiste tra le vie padre Vicinio da Sarsina e Verdi da adibire a parcheggio, con relativa stipula del contratto preliminare, risponde all’esigenza di dotare il centro della città di posti auto a servizio della collettività in generale e quindi, dei residenti, degli avventori e degli operatori, al fine di migliorare le condizioni di fruizione di alloggi, uffici e spazi commerciali e di favorire l’uso pedonale del suolo pubblico.