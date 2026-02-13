Cesena, parcheggio Guidazzi Sacro Cuore: ecco le nuove tariffe

A Cesena a partire da lunedì 16 febbraio il parcheggio ‘Mario Guidazzi’ sarà interessato da nuove tariffe approvate nel corso di questa settimana con apposita delibera di Giunta. La principale novità riguarda l’anticipo dell’orario di applicazione della fascia diurna, che inizierà alle ore 7:00 (anziché alle 8.00) e terminerà alle ore 20:00. La prima ora di sosta resterà invariata a 0,80 euro, mentre la seconda ora e le successive rimarranno a 1,20 euro, con frazionamento della tariffa ogni cinque minuti. Viene inoltre introdotta una tariffa massima di 3 euro per l’intera fascia diurna dalle 7:00 alle 20:00. Nella fascia notturna, dalle 20:00 alle 7:00, tornerà la tariffa unica di 3 euro.

L’introduzione della tariffa massima giornaliera di 3 euro nella fascia diurna è finalizzata ad ampliare le opportunità di utilizzo del parcheggio ‘Guidazzi’, rendendolo particolarmente conveniente per tutti coloro che raggiungono il centro cittadino per ragioni legate al lavoro, o per accedere agli esercizi commerciali durante l’arco della giornata. Contestualmente, sarà aggiornata la segnaletica informativa sia all’ingresso sia presso la cassa del parcheggio.

Il parcheggio ‘Guidazzi’, operativo dal 9 giugno, si trova in via Padre Vicinio da Sarsina, all’angolo con via Verdi e via Pascoli, di fronte ai Giardini pubblici. La struttura è accessibile 24 ore su 24 e dispone di 60 posti auto, di cui 12 coperti da tettoia fotovoltaica. Gli stalli sono disposti su quattro file perpendicolari alla corsia interna a senso unico, percorribile in senso orario, con ingressi e uscite regolati da sbarre automatiche per la gestione della sosta a pagamento.

Sempre da lunedì 16 febbraio anche in piazza Aguselli torneranno in vigore le tariffe della cosiddetta ‘tariffa rossa’, pari a 2 euro per la prima ora e 2,50 euro per le ore successive.