Cesena, Palazzo del Ridotto: in luglio al via i lavori di restauro

Il Palazzo del Ridotto di Cesena si prepara a un importante intervento di recupero: sarà interessato da una serie di lavori di restauro e manutenzione straordinaria per un investimento complessivo di 384.469,05 euro.

A questo proposito, nella mattinata di oggi la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo relativo all’opera di restauro e di ripristino della copertura con realizzazione di dispositivi anticaduta, sostituzione infissi e diagnostico e progetto di consolidamento strutturale della torre campanaria. L’avvio del cantiere è previsto per il mese di luglio.

“L’intervento di restauro e valorizzazione – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – si inserisce a pieno titolo tra i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare comunale e rappresenta il primo degli interventi programmati sull’edificio storico. Pur presentando, nel complesso, ottime condizioni, palazzo del Ridotto richiede opere di manutenzione straordinaria, alcune delle quali considerate urgenti. Le criticità principali sono emerse in seguito agli ultimi eventi alluvionali che hanno colpito il territorio. Le consistenti precipitazioni hanno infatti provocato lesioni al manto di copertura, generando infiltrazioni all’interno della sala Sozzi e in altri ambienti interni. Criticità analoghe sono state riscontrate anche negli infissi lignei, attraverso i quali si sono verificate ulteriori infiltrazioni”. Le risorse stanziate per il progetto, che ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ammontano a 339.752,48 euro che, sommati agli impegni già previsti nel 2025, portano il valore complessivo dell’operazione a 384.469,05 euro.