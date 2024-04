Cesena, pace in Terra Santa: sabato un incontro alla parrocchia di Case Finali

Sabato 13 aprile, alle ore 20:30, il teatro della Parrocchia di Case Finali (via Paradiso, 91) ospiterà un incontro di ascolto e confronto sul tema “Terra Santa in cerca di pace”. All’evento prenderà parte, tramite collegamento, padre Bashar Fawadleh della parrocchia Cristo Redentore di Taybeh (Palestina) che sarà intervistato dalla giornalista dell’Osservatore Romano, Beatrice Guarrera¸che per ben cinque anni ha vissuto a Gerusalemme dove ha lavorato con la Custodia della Terra Santa. Padre Bashar Fawadleh vive nell’unico villaggio interamente cristiano, 15mila residenti, dove ci sono una chiesa cattolica, alcune ortodosse, un’antica chiesupola bizantina.

Bashar Fawadleh, parroco della chiesa latina di Taybeh dal 2021, originario di un altro piccolo villaggio palestinese nei dintorni di Ramallah, Aboud. Dall’inizio di questa guerra le condizioni di vita in Palestina sono drammaticamente peggiorate: “Abbiamo paura di uscire dalle cinque del pomeriggio in poi. I coloni degli insediamenti israeliani attaccano le persone. Loro sono più forti di noi, perché hanno le armi, e noi allora facciamo un passo indietro, perché temiamo per la nostra vita”, ha raccontato alla giornalista Beatrice Guarrera. Secondo diverse organizzazioni internazionali per i diritti umani, oggi in Palestina ci sono almeno trecento insediamenti, illegali secondo la legge internazionale, in cui vivono circa 465.000 coloni israeliani.

Taybeh, un villaggio palestinese, si trova nel centro della Cisgiordania, a 30 chilometri da Gerusalemme. Grazie alla sua altitudine (920 m) e alla sua posizione tra la Samaria biblica e la Giudea, domina il deserto selvaggio, la Valle del Giordano, Gerico e il Mar Morto. Taybeh è uno dei luoghi più antichi della Palestina, risalente all’Età del Bronzo e citato nell’Antico Testamento con il nome di Ofra, o Efraim: il villaggio in cui Gesù scelse di soggiornare con i suoi discepoli prima della sua Passione. La chiesa originale di San Giorgio, costruita dai Bizantini nel V secolo e ricostruita dai Crociati nel XII secolo, oggi in rovina, si trova alla periferia orientale di Taybeh. Circondati da villaggi musulmani, insediamenti israeliani e posti di blocco militari, i 1.300 abitanti di Taybeh sono intensamente orgogliosi del loro patrimonio cristiano, del loro gruppo folk e del loro coro. Oggi Taybeh è l’unico villaggio cristiano in Palestina con una popolazione cristiana al 100%.

L’incontro in programma per sabato 13 aprile è stato organizzato dal Circolo Acli di Case Finali Aps e dalla Parrocchia Maria Immacolata di Case Finali. Ingresso ad offerta libera.