Cesena ospita “25 anni con Medusa”: tre incontri su poesia, traduzione e libro d’artista

La casa editrice Medusa celebra i suoi 25 anni di attività con un ciclo di tre incontri pubblici dal titolo “25 anni con Medusa. Un editore per l’Europa”. Dopo il primo pomeriggio di mercoledì 19 novembre, il prossimo appuntamento si terrà mercoledì 3 dicembre, dalle ore 16:15 alle ore 18:30, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana.

Nel corso di un quarto di secolo, Medusa ha costruito un catalogo che oggi conta oltre 650 titoli, tradotti da una dozzina di lingue e articolati nei principali ambiti della cultura contemporanea. La casa editrice ha collaborato con istituzioni di rilievo nazionale e internazionale – tra cui la Fondazione Cini, la Fondazione Stelline, la Regione Lombardia e la Biennale del Disegno di Rimini – mantenendo sempre uno sguardo aperto alla complessità del presente e alla “forma del mondo”, come suggerisce il titolo del saggio di Riccardo De Benedetti, La forma del libro, la forma del mondo (MC Edizioni). A descrivere lo stile della casa editrice sono anche le parole di Eraldo Affinati, che riconosce in Medusa l’esistenza di “energie pulsanti nell’editoria italiana, attive anche fuori dal cono di luce dei riflettori mediatici, in grado di sprigionare movimenti carsici da una mente all’altra, nella ricezione di un patrimonio culturale a rischio dispersione”.

La giornata di mercoledì sarà dedicata alla poesia intitolata “Il tempo della poesia”. Protagonisti saranno i poeti e i curatori delle collane “Rhythmos” e “Gli insetti”. Aprirà i lavori Gianfranco Lauretano, poeta e critico, con un intervento sul tema ”Scegliere di pubblicare la poesia”. Seguirà il contributo di Alessandro Carrera, direttore del dipartimento di italianistica dell’Università di Houston, in collegamento dagli Stati Uniti, che affronterà la domanda “Esiste ancora il mandato del poeta?”.

Il dialogo proseguirà con Franco Nasi, scrittore e curatore della collana “Rhythmos”, e Paul Sears, che interverranno sul tema “La parola e il suo doppio. Tradurre la poesia”, accompagnati da letture tratte dalle antologie di Billy Collins, John Clare, Robert Desnos e Roger McGough.

Successivamente Pasquale Di Palmo, poeta e curatore della collana “Gli insetti”, proporrà una riflessione sulla poesia italiana del Duemila, approfondendone intrecci, apparizioni e traiettorie. La giornata si concluderà con una tavola rotonda che riunirà Mauro De Maria, Monica Guerra, Gian Ruggero Manzoni, Marco Molinari, Francesca Serragnoli e Giancarlo Sissa, accompagnata da letture tratte dalle antologie degli autori presenti.

Il terzo, ed ultimo, incontro, in programma mercoledì 10 dicembre, dalle ore 16:00 alle 18:30, sarà dedicato al dialogo tra arti visive e parola scritta. Intitolato “Arte e scrittura” anteprima della mostra ‘Circus. Fra parole e immagini’’, l’appuntamento offrirà una presentazione esclusiva della grande antologica sul Libro d’artista contemporaneo, che sarà allestita presso la Galleria del Ridotto, nella primavera del 2026. L’iniziativa proporrà un percorso attraverso forme, linguaggi e sperimentazioni che intrecciano testo e immagine, in piena coerenza con la vocazione editoriale di Medusa.

Gli incontri sono aperti al pubblico fino a esaurimento posti.