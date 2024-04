Cesena, ordinato un nuovo sacerdote: è Altenio Benedetti, ha 65 anni e insegnava al liceo “Righi”

La Diocesi di Cesena Sarsina ha un nuovo sacerdote. Altenio Benedetti ha ricevuto l’ordinazione oggi pomeriggio in cattedrale, con l’imposizione delle mani del vescovo Douglas Regattieri. Abita a Macerone, compirà 66 anni nel prossimo mese di ottobre ed è conosciuto anche per la sua attività di insegnante, essendo stato a lungo professiore di scienze al Liceo scientifico “Righi”. È stato inoltre presidente della sezione cesenate dell’Unitalsi, associazione cattolica dedita al servizio degli ammalati ed al loro trasporto in pellegrinaggio presso santuari, anche all’estero, a cominciare da quello di Lourdes. Dopo essere stato ordinato diacono meno di un anno fa, precisamente il 29 aprile 2023, ora Altenio Benedetti ha fatto il grande passo, che lo porta a essere pastore di anime.